En el primer tercio del sexenio, la Administración del presidente López Obrador malgastó las reservas de confianza que México tenía ante las comunidades energéticas y ambientales globales.

No es poca cosa. Invertir en la deuda de Pemex, por ejemplo, ya es calificado como una decisión especulativa. Sus contratos de provisión de servicios cada vez se entienden menos como compromisos firmes o garantías de pago. Para Pemex, operar va a ser progresivamente más caro.

En un sentido energético más amplio, la lista de proyectos de inversión –en algún momento, largas compilaciones que respetaban la lógica competitiva— ahora no sólo son particularmente cortas y registran avances especialmente pobres. Ahora empiezan a rimar más con colusión. Las excepciones regulatorias para Pemex y la lucha frontal de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad contra las energías renovables competitivas, además, nos han posicionado como un país dispuesto a ignorar o doblar las ya muy establecidas reglas de la no-discriminación en competencia, inversión y cooperación climática. Una gran cantidad de embajadas y organizaciones internacionales nos han advertido y reclamado.

Pero, hasta ahora, ni el gobierno mexicano ni sus empresas han enfrentado acciones punitivas sustantivas. Las suspensiones contra las ‘políticas’ energéticas, otorgadas tanto por tribunales como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejan registro oficial de los atropellos que se han detenido. Para la Administración, seguro son un obstáculo molesto. Pero no están ni cerca de representar un castigo por omisión, abuso o mero incumplimiento.

En la antesala del segundo tercio del sexenio, hay algunas señales de que esto podría cambiar. Aún no hay mucho detalle público sobre las exigencias específicas de los bonistas representados por Climate Action 100+. Pero cualquiera que haya seguido a Pemex de cerca en los últimos años sabe que hay mucha tela de dónde cortar. Su plan de sustentabilidad simplemente no está a la altura de una compañía de su tamaño o huella ambiental. Y, si escoge ignorar a Climate Action, muchos bonistas la podrían castigar abandonándola en manada.

No es un caso aislado. Dentro de las discusiones de su ambicioso Green Deal, el plan de la Unión Europea para ser el primer continente en alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono, México se ha identificado como un socio comercial potencialmente problemático. Los bienes que México exporta a los países europeos, de acuerdo con la lógica del ajuste fronterizo de carbono que se acaba de proponer, incrementarían la huella de carbono de Europa, pues representarían “fugas de carbono”, o externalidades climáticas, que nuestro país no está regulando apropiadamente. Por lo tanto, exportaciones mexicanas relevantes hacia Europa, como el acero y el cemento, se castigarían con aranceles que los volverían más caros (y menos competitivos).

Quizás el gobierno mexicano no esté reaccionando como lo hizo ante las amenazas arancelarias de Trump porque, en términos comerciales para nuestro país, Europa no es Estados Unidos. Pero, en esta época de guerras comerciales, los aranceles están de moda. Y los climáticos, no hay que olvidarlo, son perfectamente compatibles con el T-MEC y la plataforma política de Joe Biden. ¿Qué mejor que alinear su política económica, casi tan profundamente nacionalista como la del presidente Trump, con su ambicioso compromiso de combate al cambio climático?

Muchos elementos –incluyendo el resultado de la elección de Estados Unidos— aún están en el aire. Los detalles no están cristalizados. Pero, entrando a este segundo tercio del sexenio, México debería reconocer un nuevo riesgo: en la conversación energética y climática global, está acercándose rápidamente al terreno de las consecuencias sustantivas.