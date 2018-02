Se divulgó ayer la información de que los dineros del boom petrolero de la primera década de este siglo no fueron aprovechados para inversión o uso productivo, sino que se derrocharon en gasto corriente federal.

No es asunto menor, pues la producción petrolera suficiente y los altos precios del crudo produjeron más de un billón de pesos durante los sucesivos gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Curioso, nadie quiere culparlos.

Quizá, sea el momento, en estos tiempos electorales, cuando se sueltan los demonios, alguien se las refresque a los panistas, me refiero a refrescarles la memoria, por supuesto.



Nadie reclamó la ley electoral en 2014

No sorprenden las críticas que los políticos de todos los partidos hacen a las autoridades electorales por la aplicación de la ley electoral, reformada hace ya tres años a exigencia del PAN de Gustavo Madero.

Lo que si sorprende son los duros calificativos que a la ley le lanzan desde todos los foros y medios de comunicación, los más connotados politólogos y estudiosos de los temas de política, con admirable desmemoria.

Con toda razón podría preguntárseles dónde estaban hace tres años, cuando se aprobó la ley, porque el silencio de entonces, silencio que contrasta con la virulencia de las críticas actuales.



Intercampañas, cada quien su show

Apenas inició el pasado lunes el período llamado “intercampaña” para que cada uno de los precandidatos a la Presidencia empezara a utilizarlo con la imaginación con que el Creador les haya dotado.

Andrés Manuel López Obrador da la nota al pedir al INE aclare qué se puede hacer en este período, a la vez que acusa a sus adversarios de violar la ley, mientras Ricardo Anaya monta un por el “seguimiento” del Cisen.

Imaginativos recursos, pues el tabasqueño ya sabe que lo único que no puede hacer es pedir directamente el voto, mientras que el panista se comporta como si su campaña fuera un asunto privado, no de interés público.



NOTAS EN REMOLINO



Hay grupos de activistas, especializados en marchas y manifestaciones y bloqueos que buscan mantener presión sobre distintas autoridades.

Todos, sin duda, bajo un patrocinio común, pero la regla de oro es que la mano izquierda no sepa lo que hace la izquierda… Inquieta que las ONG vinculadas con grupos empresariales ahora salgan también a presionar a la Suprema Corte de Justicia por la Ley de Seguridad Interior, con los mismos argumentos de quienes calumnian a las fuerzas armadas… Cada vez logra el anayismo desmantelar de cuadros valiosos al Partido Acción Nacional. Cuidado, el costo puede ser mayúsculo… El Congreso de Quintana Roo, obsequioso con el gobierno del Estado, procesa ya una ley que facilitaría a los desarrolladores que depredan el medio ambiente construir en áreas protegidas de la entidad… A la mayoría les preocupa lo que la “confidencialidad” del convenio del INE con Facebook; a una minoría nos inquiera que la empresa vaya a tener acceso al estratégico Programa de Resultados Preliminares… No cabe duda, el pragmatismo “democrático” lleva a tolerar los abusos más patéticos, como el de pasar por alto que el gobernador de Morelos Graco Ramírez, imponga la candidatura a sucederlo de su hijastro Rodrigo Gayosso…