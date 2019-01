En general, todo lo que decimos y sentimos los venezolanos en cualquier escenario político o social es cuestionado por un dejo de desconfianza comprensible debido a la censura que la dictadura implementó y la danza de noticias que carecen de veracidad y obvian los padecimientos reales de los ciudadanos.

Los datos duros y la información a la que se puede acudir para explicarnos son inexistentes, a pesar de que hay instituciones que hacen un enorme esfuerzo por comunicar la realidad, pero el día a día del venezolano no le queda claro a la opinión pública mundial.

Hemos aprendido a averiguar, agotados, nunca serenos, dialogando con una pantalla de teléfono y husmeando en la brevedad de las verdades que cachamos con suerte en el aire. Sin embargo, hay una verdad indiscutible, Venezuela vive en dictadura. No es secreto para nadie que las instituciones electorales y judiciales le pertenecen a Nicolás Maduro y que las últimas elecciones se celebraron entre abstención y armas amenazando el voto por las calles. La única salida posible ante la desesperación de un pueblo desorientado ha sido el deseo urgente de derrocar al usurpador.

Derrocar es derribar a alguien del estado favorable con el que cuenta, sacarlo de donde abusa del poder. Es una palabra que asusta, que espanta, pero en Venezuela su significado adquirió un tono innegable de alegría. Desde el 23 de enero del 2019 ese ha sido el sueño de los venezolanos. Demoler, a través de la legítima Asamblea Nacional a esa pieza que por años ha malgastado los recursos morales y económicos del país.

Muchos países han dado su punto de vista. México sugiere un diálogo entre la dictadura y la Asamblea Nacional, opción que sería lógica si no fuera porque Maduro no honró ninguno de los que se le plantearon en el pasado y los fulminó para ganar tiempo y más poder oprimiendo y encarcelando opositores. A muchos venezolanos les parece que esta postura es más bien un apoyo disimulado a Nicolás Maduro a quien México reconoce como legítimo. A otros les ha parecido una postura que inteligentemente cubre las espaldas ante escenarios más complejos si no se logra que Maduro abandone el poder de inmediato.

Hasta hace muy poco, Venezuela no parecía importarle más que a los organismos internacionales, pero hoy no sólo los países se pelean por lo que pueda o no suceder sino que vemos a quienes aprovechan su fanatismo para asegurar que los venezolanos hoy luchan por una intervención que aniquile más la libertad. Se equivocan. Se equivocan quienes no comprenden la emergencia, quienes en nombre de ideologías olvidan los derechos humanos. Se equivocan cruelmente los que condenan que se exija un cese a la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres.

Es demoledor ver a muchos exigir a un pueblo con hambre, espantado ante la sangre y la delincuencia, sin medicamentos, sin agua, sin luz, sin gas y sin esperanzas, que esta oportunidad de negar a Maduro no la tomen. A muchos nos gustaría pedir a los que condenan este sueño de libertad, que perdonen a los que hoy sin dignidad, encerrados en una cárcel a cielo abierto sueñan con libertad, con derrocar pacíficamente al heredero de aquel que se autoproclamó socialista del siglo XXI y sólo enriqueció a los suyos y traicionó a los que le confiaron el corazón de la patria entera.

*Nació en Mérida, Venezuela; estudió publicidad y realización cinematográfica en su ciudad natal.

@Machixblue