La jornada de ocho horas, el pago igual por trabajo igual, prestaciones como vacaciones pagadas o aguinaldo, la indemnización por despido o la pensión por jubilación son logros de largas luchas por mejorar las condiciones de trabajo y garantizar cierto nivel de bienestar. En el mundo del trabajo precarizado en que vivimos, la posibilidad de contar con un empleo estable se ha ido reduciendo. Esto no implica que el trabajo estable, con prestaciones, sea un “privilegio” detestable sino que el sistema económico y los cambios tecnológicos han erosionado el concepto de trabajo digno y la percepción de su importancia para el bienestar social.

La tendencia a la precarización del trabajo en el mundo no justifica, en efecto, ni la explotación de quienes cuentan (o no) con garantías laborales, ni la violación de los derechos de las personas trabajadoras, trátese de obreras o de funcionarias del gobierno federal. Reducir o violar los derechos laborales puede parecer irrelevante cuando se busca ahorrar costos o promover la “austeridad”, pero esta visión de corto plazo pasa por alto los costos sociales directos que afectan no sólo a quienes padecen malas condiciones laborales o pierden de pronto su empleo —sin compensación, además— sino también a la sociedad. ¿Qué significa bienestar si no se respetan los derechos laborales?

Dada la desigualdad económica y social en nuestro país, los despidos masivos que se están dando en la administración pública federal pueden parecer un problema menor, una medida necesaria para promover la igualdad mediante la eliminación de “privilegios” y la redistribución de los recursos. Así lo sugiere el discurso oficial que tacha de corruptas, ineficientes o innecesarias a miles de personas que han trabajado en el servicio público, como si la mayoría fuera en efecto inepta o floja y percibiera sueldos sin relación con su capacidad, grado de especialización o responsabilidad.

Si ya este discurso implica una visión en blanco y negro de la administración pública (los de base son necesarios y los demás prescindibles), la forma en que se ha instrumentado la poda en el gobierno federal acusa un prepotente desprecio por las normas y por los derechos de las personas. Pedir el despido de una plantilla completa en una oficina porque “necesitamos 10 plazas” o encerrar a trabajadores para obligarlos a renunciar, como se hizo en oficinas del SAT en Veracruz, exigir la renuncia de hombres y mujeres a unos meses de su jubilación, amenazar con una condena de “pérdida de confianza” a quienes se niegan a firmar falsas renuncias, no son formas que correspondan a un gobierno que ha dicho que trabajará por la gente y por su bienestar general

Estas formas autoritarias constituyen un pésimo precedente para el mundo del trabajo en general —no sólo para el sector público— y pueden tener importantes repercusiones económicas para el Estado si los despedidos se amparan, como tienen derecho a hacerlo los servidores públicos de carrera, por ejemplo. Medidas tan tajantes ameritarían además una justificación basada en un diagnóstico, que no se ha hecho o no es público, para explicar por qué se hará una reducción de 70% y no de 50%, dónde se detectó duplicación o inexistencia de funciones, por qué no se ofreció un programa de retiro voluntario o por qué se considera eliminar los empleos por honorarios que, en el INAH, por ejemplo, cumplen funciones sustantivas (véase en twitter #ServicioPúblicoDigno y #ConTRATOdigno).

El que en administraciones pasadas haya habido despidos en la ASF y se hayan violado derechos laborales, como el límite de la jornada laboral, no justifica que se pisoteen derechos y se deje a cientos de mujeres y hombres en la calle o en la incertidumbre.

Contar con un mínimo de garantías, no estar sujeta a la arbitrariedad o al acoso, ser despedido con respeto a la dignidad no son “excesos”. Los derechos laborales no son un privilegio.

