El deporte ha sido convertido por Estados Unidos en acto de guerra de baja intensidad o, si se prefiere, una batalla sin armas.

Por ejemplo, el conglomerado de hackers llamado Fancy Bears reveló en enero pasado los vínculos entre la Comisión de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su sigla en inglés), dirigida por Richard McClaren, con el FBI. Según sus datos, el objetivo del trabajo de McLaren no era luchar contra el dopaje, sino ampliar el control de la WADA sobre el Comité Olímpico Internacional (COI).

“No comentamos sobre la filtración de documentos secretos”, respondió el COI a BuzzFeed News, en relación al tema.

Si uno abra la página web de la Agencia de Antidopaje de Estados Unidos (USADA, por sus sigla en inglés), aparece: #My Moment, una etiqueta que resalta la campaña “Haz que tu voz sea escuchada al llamado del deporte limpio”. Curioso mensaje; en realidad, USADA es el instrumento que tiene Estados Unidos para castigar a países por el tema de “dopaje”. ¿En qué lugar del mundo una agencia nacional impone condiciones a una agencia internacional? Un escenario análogo sería la Federación Mexicana de Futbol imponiendo a la FIFA el número de árbitros que debe de haber sobre el terreno de jugo. Pues bien, la USADA, junto el FBI dictan las pautas que debe seguir la WADA.

Algo más, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos sostiene comunicación no oficial con el Pentágono. Una investigadora de la agencia, Amy Eichner, realizó un trabajo científico,a petición del Pentágono, con el que demuestra la relación entre la muerte de un grupo de soldados estadounidenses con el consumo de un suplemento alimenticio. La investigación leva por título “Death of Active Duty Soldiers Following Ingestion of Dietary Supplements Containing 1,3-Dimethylamylamine (DMAA)”, y se puede leer en www.researchgate.net.

El esposo de investigadora Amy Eichner, Daniel Eichner, en el 2010 ocupó la dirección científica de la Agencia de Antidopaje de Estados Unidos, y actualmente, dirige el laboratorio Sports Medicine Research and Testing en Salt Lake City, curiosamente, uno de los dos laboratorios acreditados por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos.

El laboratorio que dirige Daniel Eichner cometió un “error” al determinar que la nadadora rusa Julia Efimova utilizó medicamentos prohibidos. Tras el escándalo, el laboratorio emitió una disculpa a la nadadora por el “error” cometido.

Al igual que Wikileaks, Fancy Bears tiene una página web donde publica documentos hackeados vinculados al deporte. Su lema es: “Defendemos el deporte y el juego limpio”. En varios de los correos electrónicos hackeados se pueden leer los más de 200 nombres de atletas estadounidenses que usan sustancias prohibidas bajo el conocimiento de la USADA.

Como podemos ver, la USADA se ha convertido en un ente intervenido por el FBI y el Pentágono desde donde se señalan como “culpables” de dopaje a atletas de países enemigos.

Es la guerra cuya arma intenta destruir a un enemigo brumoso como es el dopaje.

Se trata de una guerra no convencional.

@faustopretelin