El esquema de comunicación seguido por el presidente López, sobre todo a través de las mañaneras, es tremendamente eficaz en términos de propaganda y persecución política, pero muy ineficaz para resolver problemas nacionales. En las mañaneras, muchos de los asistentes son gestores que plantean asuntos concretos, locales. Por si fuera poco, hay una especie de quid pro quo: el gobierno atiende estos problemas, a cambio de que los peticionarios se sumen al golpeteo contra los críticos del presidente. No es extraño que los asistentes se llenen la boca hablando de los “conservadores” o de las campañas contra el “presidente de todos los mexicanos” (Lord Molécula dixit).

Pero la mayor parte del tiempo el presidente se dedica al Stand up político más simplón y repetitivo o a la persecución de adversarios (Loret, Gómez Leyva, Aristegui, el INE, el INAI y un largo etcétera). No hay más allá. Esta semana se ha dedicado a quejarse porque el INE no le permite hablar de la Revocación y a ponderar al aeropuerto ¿internacional? Felipe Ángeles (AIFA), próximo a inaugurarse. Es negativo que el presidente sostenga un estilo que no solo no resuelve los problemas, sino que los agrava, pero es más grave que a una buena parte de la sociedad mexicana le guste su estilo buleador o no le importe.

Las oposiciones, por su parte, se dedican a jugar una especie de ping pong con el mandatario. López dice algo y las oposiciones le contestan a ese algo con una negación. Entonces, lo que ocurre es que no desarrollan un discurso propio, todo es decir de mil formas: “AMLO está equivocado”. En general, pueden tener razón, pero ¿cuál es la forma de resolver los problemas del país que están llevando a acentuar la desigualdad, empobrecer a las clases medias y a enrarecer más aún la convivencia?

Además del discurso, las oposiciones partidarias o no partidarias tendrán que hallar una manera de convencer a la población que hay que poner un alto al presidente y a MORENA y su estilo ultrapriista. No será fácil esta labor de convencimiento, al PAN y al PRI los lastra su pasado y el PRD cada vez pinta menos. Buena parte de la población se ha vuelto escéptica (por decir lo menos) hacia los partidos. Sabe, además, que el gobierno no les resolverá sus líos de seguridad, falta de empleo o malos ingresos. Ante esto, opta por acomodarse a las condiciones de inseguridad y espera las ayudas gubernamentales. Nos aferramos a malos empleos porque es mejor tener uno que no tenerlo.

Además de que los partidos opositores no parecen tener discurso propio, sus ideas se están quedando en las altas esferas de la política y poco se filtran en el grueso de la población. Entre todas las consecuencias del COVID-19 hay que enlistar otra: se ha perdido la vocación política de calle. El presidente ha arrastrado a sus opositores a su juego. Los problemas más graves se están tratando en otros escenarios y son grupos de la sociedad los que empujan su solución.

Esta semana, los legisladores afines al presidente le regalaron la aprobación de una enmienda que le permitirá hacer propaganda abierta de la revocación. Veremos como morenistas y aliados saturan la comunicación con sus mensajes para que la gente salga a votar. Durante los siguientes días, el golpeteo contra el INE será implacable. Así, la revocación no servirá para echar a un presidente que no hace su trabajo, sino para avalar a un demagogo carismático y debilitar a los órganos electorales.

La obsesión de AMLO con el INE no es gratuita. Si bien es la institución que le dio legitimidad a su triunfo, también es peligrosamente autónoma para sus fines. El mandatario ahora controla al Poder Legislativo y a la mayoría de los gobiernos y congresos estatales, tiene gran influencia en la SCJN, pero no en el INE. Someterlo es una prioridad para él y el ejercicio de revocación, sea cual sea el resultado, servirá para iniciar su reducción. La defensa del Instituto dependerá de los legisladores de oposición y de quienes nos oponemos a su anulación.

La semana trajo la desgraciada muerte de otro comunicador, Armando Linares. Con él se fue su medio: Monitor Michoacán. ¿Le preocupa esto al presidente? En realidad, no, en los hechos no. Lo suyo no es protegerlos, lo suyo es denostar a los periodistas vivos. También se vivió otra semana de violencia por parte del crimen organizado y el gobierno recurrió a los shows tipo Peña Nieto: captura de líderes, extradición de capos a los Estados Unidos, muchas aprehensiones sin impacto en la inseguridad.

¿Quieren saber qué le preocupa al presidente? Vean una mañanera y comprueben: revocación, justificación de obras (AIFA, Dos Bocas, Tren Maya), reforma eléctrica. Lo demás, que la gente se resigne.