Delirios y ocurrencias de un gobernante sin brújula

Perder contacto con la realidad es el síntoma más evidente de la psicosis. El psicótico es una persona que construye una imagen mental profundamente distorsionada tanto de las características fundamentales del entorno social dentro del cual existe, como de la importancia y del papel que como ser humano detenta y desempeña dentro del mismo. El discurso que López Obrador pronunció con motivo del aniversario de la independencia de México, además de poner de manifiesto una visión de la política internacional afectada de una profunda ignorancia y de una ingenuidad rayana en la estupidez, demuestra que el actual inquilino de Palacio Nacional no tiene idea ni del papel geopolítico que le corresponde jugar a México, ni de su capacidad personal de liderazgo a nivel internacional. Por si esto fuera poco, resulta que quien se considera capaz de proponer ante la Organización de las Naciones Unidas una estrategia viable para resolver la profunda crisis militar y humanitaria que ha desencadenado la guerra en Ucrania es un gobernante a todas luces inepto que ha sido absolutamente incapaz de enfrentar el problema que representa la cada vez más poderosa y violenta acción del crimen organizado en su propio país.

De cualquier manera, el absurdo planteamiento que escuchamos no debería sorprendernos viniendo de López Obrador. No es la primera y seguramente no será la última vez que el actual presidente de la república construye y proyecta ante el pueblo de México una interpretación de la realidad carente de sentido de la que emana una estrategia de acción política carente de valor estratégico. El argumento de que, debido a su insaciable sed de beneficios, las grandes corporaciones productoras de armamento son responsables de la profundización de la guerra en Ucrania, no sólo es panfletario y pueril sino que además refleja una visión profundamente deformada de lo que realmente ha ocurrido en esa parte del mundo. Cualquier análisis medianamente serio del problema pone claramente de manifiesto el hecho de que, frente a un poderoso agresor animado por ambiciones claramente imperialistas y anti-occidentales como es actualmente la Rusia de Putin, no existe otra alternativa que la confrontación. Es por lo tanto evidente que el mundo occidental no ha tenido otra opción que la de aplicar severas sanciones económicas al régimen de Putin y apoyar con armamento de alta tecnología al ejército ucraniano. Por fortuna los líderes políticos de Estados Unidos y Europa están convencidos de que a tiranos, terroristas y delincuentes no se les puede enfrentar con "abrazos". Winston Churchill, uno de los políticos más realistas e inteligentes que ha tenido el mundo occidental, estaba plenamente consciente, y así lo expresó en muchas ocasiones, de la futilidad implícita en cualquier intento serio y honesto de negociación con dictadores.

La guerra de Ucrania no se va a detener proponiendo treguas absurdas de cinco años ni pidiéndole al Papa que convenza a Vladimir Putin de lo erróneo y pecaminoso de su actuar. Por otra parte, resulta claro que a un país como México no le corresponde asumir el papel de mediador en un conflicto internacional de semejante envergadura. Nuestro país tiene más que suficiente con la necesidad imperiosa de enfrentar con valor y decisión sus enormes y cada vez más complejos problemas y, en especial, la creciente crisis de gobernabilidad a que lo tiene sometido la delincuencia organizada. Frente a esta realidad, el discurso presidencial del 16 de septiembre se revela como la última ocurrencia de un hombre torpe, claramente divorciado de lo que ocurre a su alrededor y, por si esto no fuera suficiente, afectado por un ego desmedido. López Obrador en su delirio ya no solamente se considera salvador de la patria mexicana. Hoy en día nuestro presidente también se interpreta a sí mismo como un digno y lúcido promotor de la paz mundial.