En el imaginario colectivo de nuestro país, la Revolución constituye el mito fundacional de la modernidad. Al pensarla, evocamos héroes y villanos modulados en grados de bondad y crudeza, la disputa eterna entre ganadores y perdedores y el nacimiento de una violencia alimentada igual por el enojo de los inconformes, que por los sueños democráticos de un puñado de idealistas. En pocas palabras, la Revolución mexicana ordena toda lógica histórica, la manera misma de comprendernos. Al final, somos producto de lo que se nos ha hecho creer.

La vemos en todos lados, al pasar por la Delegación Venustiano Carranza, caminado por las calles de Madero o al acceder a la vacuna del Covid-19 en el Deportivo Emiliano Zapata. La cultura visual que se organiza en torno a la Revolución es monumental, incluso universal: basta con mirar las fotografías de las soldaderas -musas de tantos discursos feministas-, la célebre imagen de Villa y Zapata disputándose el trono del poder o el arte que José Vasconcelos comisionó, para comprobar lo vigente de su efecto.

A pesar del impacto que aún ejerce en nosotros, el sólo hecho de habitar en el siglo XXI nos obliga a impedir cualquier comportamiento que pueda llevarnos a otra lucha tan sangrienta y dolorosa. Para esto, habría de reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos de su legado. Entre los primeros, surge la consigna del sufragio efectivo y la no reelección, grabados con cincel en nuestra memoria; de los segundos, distingo las secuelas de una división que empezó a difundirse a través de los muros de la nación ¿Cómo no identificarse con el hartazgo de los huelguistas, los obreros y los campesinos de Diego Rivera?, ¿cómo no conmovernos con La despedida o aborrecer a Los aristócratas de José Clemente Orozco?

Cual estandarte de la postrevolución, esta división fue mutándose durante las siguientes décadas en rupturas entre el Estado y las agrupaciones laborales, el Estado y los movimientos estudiantiles y lo que es más grave, el Estado y una parte de sus gobernados, gracias a las descalificaciones que hoy caen como proyectiles, minando toda unión y esperanza.

La semana pasada llegó a mis manos una evidencia más de la reiteración del discurso que dura ya más de 100 años: recibí un billete nuevo de 1,000 pesos. En su diseño resaltan los rostros de Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen Serdán, enmarcados por una locomotora, símbolo de la movilidad de los revolucionarios. En el reverso, el billete inmortaliza una ciudad maya antigua, rodeada por la exuberancia de una selva húmeda y el bosque tropical de Calakmul en Campeche, patrimonio natural y cultural de la humanidad por la UNESCO.

Lejos de percibirlo como “más de lo mismo”, el billete me supo a una renovación de votos. O quizá fui yo la que interpretó en él un atisbo de esta voluntad. La efigie de Madero reafirma al voto como la esencia única de la democracia, en tanto que la presencia de Serdán y Galindo encarna el decisivo rol de las mujeres en uno de los eventos más trascendentes de la historia de México algo que, en nuestro contexto, suena a una solicitud de tregua, o al menos a una mínima, pero decente, concesión a las mujeres.

También celebro la inclusión Calakmul de cara al inminente paso del Tren Maya. Espero esto sea una muestra de respeto al derecho ambiental. Su violación puede ser la causa de una nueva y aún más cruenta revolución.