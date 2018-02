A gradezco la contrarréplica de Bruno Donatello a mi texto anterior y el tono del mismo. Sólo para el registro, aclaró que, todavía, ejerzo como diputado federal. Discrepo del argumento central de que los enfoques exclusivamente liberales, o lo que la literatura ahora clasifica como ortodoxos, son los que explican el éxito económico de países como Japón, Corea del Sur o China. Una extensa explicación de la manera en la que la política industrial sectorial y el reconocimiento de que la intervención estatal inteligente era necesaria, por las constantes y siempre presentes fallas de mercado, explica el éxito de estos países en la globalización, que fue justo publicada el domingo pasado en el New York Times, en el artículo del ensayista Pankaj Mishra. Un argumento central del artículo es que la inspiración de los asiáticos fueron las ideas de Hamilton, no Freedman. Otra crítica extensa al enfoque ortodoxo, por su incapacidad de predecir la crisis del 2008 y articular políticas para retomar el crecimiento, debido a que no considera las intervenciones estatales necesarias para hacer que los mercados en efecto funcionen y se mantengan en equilibrio, es la serie de ensayos coordinados por Michael Jacobs y Mariana Mazzucato, titulada Repensando el Capitalismo. Para el caso mexicano, Dani Rodrik, en su reciente libro, señala que el país crece muy poco porque la apertura comercial fue apresurada y sin políticas que incrementaran el contenido nacional de las deportaciones nacionales.

Las críticas al modelo ortodoxo y las recomendaciones de políticas de los nuevos enfoques no implican volver a las políticas económicas como las desarrolladas por México en los 70 o a las que se llevaron a cabo en América Latina hace unos años. De ambas experiencias, en todo caso, habría que identificar prácticas exitosas. México, por ejemplo, pudo en esos años desarrollar innovaciones tecnológicas importantes en la agricultura. Sin embargo, es claro que mantener constantes y excesivos desequilibrios fiscales es insostenible. Eso es especialmente grave cuando se dobla la deuda como porcentaje del PRI y el endeudamiento anual supera al gasto de inversión, como sucedió con los recientes gobiernos del PAN y del PRI. Lo que la historia nos enseña es que las reformas, de inspiración ortodoxa, no generaron crecimiento y tampoco estabilidad. Las reformas nunca mejoraron ni la calidad del gasto, ni la capacidad de regulación, ni la posibilidad de corregir fallas de mercado, ni la cobertura del sistema financiero, ni la infraestructura, ni el capital humano, ni la posibilidad de innovar o absorber tecnología. En realidad, porque el esfuerzo de buena parte de nuestros economistas se enfoca, casi exclusivamente, en justificar la ortodoxia de las políticas económicas del gobierno; es decir, el dogma, poco se hace en cuestionar acciones y enfoques.

Lo que me parece preocupante es pensar que no se deben buscar políticas económicas que busquen estabilidad, crecimiento y redistribución de la renta. Lo que se ha hecho hasta ahora sólo pretende, si acaso, lo primero, lo que terminó en estancamiento y, eventualmente, en finanzas públicas endebles. El debate debe pasar de advertir grandes desgracias, por suponer que siempre se van a cometer los errores pasados, a discutir lo que se debe conservar, pero también las nuevas políticas que se pueden intentar y la pertinencia de ideas que hoy se discuten como resultado de la reflexión de los problemas de crisis financieras sistemáticas y mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en las economías del mundo. No sé si existe un enfoque nuevo, pero sí nuevos referentes para repensar soluciones a los graves problemas globales. si México se empeña en hacer las cosas igual, mucho en la economía y en la sociedad estará en riesgo.