Lo peor que pudo pasarle al modelo de debates impulsado por el INE y los OPLES es la obligación de utilizar las vías remotas de comunicación. Las autoridades electorales están obligadas a cumplir con las normas sanitarias y por lo mismo no convocarán a los candidatos a encuentros presenciales.

Ningún formato o moderador agiliza la exposición de las propuestas y el intercambio entre los adversarios. No obstante, los debates son obligatorios... aunque innecesarios. O eso es lo que los candidatos de Morena en Baja California hicieron valer, con su inasistencia a las citas convocadas por el Instituto Estatal de Elecciones.

La abanderada oficialista, Marina del Pilar Ávila Olmedo puso el mal ejemplo. Con el doble de intención de voto, respecto de su más cercana competidora —Lupita Jones, abanderara de Sí por México— decidió no exponerse y dejó que la ex Miss Universo y el ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, dividieran ataques y diatribas.

Las limitaciones del formato y la falta de creatividad de los productores auguraban un encuentro aburrido para el pasado domingo 3. No lo fue, sobre todo por las respuestas de Jones y Hank a las preguntas formuladas por la periodista Gabriela Martínez a los temas más polémicos de las campañas: sus posturas sobre la despenalización del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El mandamás de Grupo Caliente corre como candidato externo del Partido Encuentro Solidario, que abiertamente defiende la vida desde su concepción y tiene un importante bastión, entre la comunidad cristiana radicada en Ensenada. Sin límites en sus expresiones y un pasado que lo define, Hank Rhon tuvo que tomar postura ante planteamientos específicos.

¿Pueden los niños inscribirse a la primaria con el género que elijan? El abanderado pesista dijo respetar las decisiones de cualquier ser humano, pero la responsabilidad, que los padres tienen sobre sus hijos y sus elecciones, termina hasta que se convierten en adultos.

¿Sobre el matrimonio igualitario? Hank Rhon consideró que nadie puede decir de quién se puede enamorar a otra persona. Como gobernante, asumió, privilegiaría el respeto a los derechos de cualquier ser humano a hacer esa elección. ¿Y sobre la interrupción inducida del embarazo? Ante tantas muertes ocasionadas por la realización de esta actividad desde la clandestinidad, sería criminal no dar el apoyo, apuntó.

La abanderada de Sí por México insistió en que las uniones entre personas del mismo sexo es un derecho humano y que al formalizarse su relación ante la autoridad civil, los contrayentes “adquieren derechos y obligaciones”.

Sobre la despenalización del aborto, su postura fue a favor, aunque planteó que el Estado también podría extender acompañamiento para que tengan otras opciones como la adopción.

Efectos secundarios

Alertas. Además de la caída de Clara Luz Flores en Nuevo León, Morena ha visto el desplome de su candidata la gubernatura en Campeche, Layda Sansores Sanromán. Ambas serían desplazadas por los abanderados de Movimiento Ciudadano en aquellas entidades. El partido oficialista mantiene la delantera en siete se las 15 gubernaturas en disputa y deberá corregir la estrategia para remontar en Sonora y Baja California Sur, además de que deberán redoblar el paso en Michoacán y Guerrero, donde las brechas se han cerrado. Querétaro y San Luis Potosí tampoco ofrecen buenas perspectivas.

Búmeran. En el esfuerzo por frenar a Morena, el PAN y el PRI decidieron sumar fuerzas con el PRD y un sector de la sociedad civil organizada, salvo en los territorios donde el blanquiazul decidió ir solo en la defensa de antiguos bastiones.

La fórmula, empero, ha resultado contraproducente. En Huixquilucan, los candidatos priistas han atraído una porción del voto útil y han puesto la contienda por la alcaldía y las diputaciones en empate técnico entre las tres fuerzas políticas más relevantes.

En Morelos, el PAN decidió ir con el PSD —de registro local— para buscar la alcaldía de la capital, Cuernavaca, mientras que Morena y Nueva Alianza se sumaron a la candidatura común del Jorge Argüelles, diputado del PES con licencia. El PRI y el PRD van con planillas propias y la intención de voto se ha pulverizado, con la consecuente irrupción de las campañas negativas. ¿La última? Contra el legislador pesista Marcos Zapotitla, acusado de violencia de género.