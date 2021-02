Imponerle a un instrumento de política económica dos objetivos, implica casi arrojarlo obligadamente a las garras de la esquizofrenia. ¡Adiós a los aprendices de brujo!

Una conseja muy difundida, un tanto humorística, reza que donde concurren dos economistas aparecen tres ideas diferentes e incluso contrapuestas. Algo así me ocurre con un colega de mi aprecio intelectual, cada vez que dialogamos. Un último desacuerdo profesional se suscitó por la propuesta de que, emulando al Sistema de la Reserva Federal (el banco central de Estados Unidos), al Banco de México se le imponga un mandato dual: procurar la estabilidad de precios además de impulsar el desarrollo económico.

No estoy se acuerdo con esa propuesta del mandato dual, en primer lugar, en razón de que a mi juicio implica una redundancia. Es decir, como lo suelen expresar los economistas, implica una tautología. Se ha dicho muchas veces y en infinidad de foros: el mandato de procurar la estabilidad de precios no implica un fin en si mismo; la estabilidad de precios es una precondición indispensable para obtener un crecimiento sostenido y autosustentable. El problema, es que se trata de una condición necesaria mas no suficiente. Y la gran dificultad aparece cuando se cae en la cuenta de que el resto de las precondiciones que se tienen que cumplir para un desarrollo autosostenido están totalmente fuera del alcance de un banco central. Por ejemplo, un contexto social de respeto a las leyes, de predominio del Estado de Derecho.

De manera complementaria a la redundancia implícita en el mandato dual, desde un punto de vista más técnico no hace mucho sentido un mandato dual para un banco central y voy a explicar la razón lógica. En una perspectiva de economía general (macroeconómica), un banco central cuenta con un solo instrumento de política económica: el control sobre la cantidad de dinero. Y por años los economistas han sabido, en parte con base en las enseñanzas de Jan Tinbergen (primer premio Nobel en la especialidad), que, para fines prácticos, a cada instrumento de política debe corresponder un solo objetivo. Imponerle a un instrumento dos objetivos implica casi arrojarlo obligadamente a las garras de la esquizofrenia.

El mandato dual de la Reserva Federal de Estados Unidos es, en buena medida, un anacronismo. Históricamente se acordó antes de que en la ciencia económica se comprobara que no existe una relación inversa estable entre nivel de inflación y tasa de crecimiento económico. ¡Adiós a los aprendices de brujo! No es posible intentar mecánicamente aceptar temporalmente mas inflación a cambio de mayor crecimiento.

