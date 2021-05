El Presidente gusta decir “primero los pobres”. Esta frase, que en principio evoca justicia y un llamado a la acción, quizá le suene hueca a los millones que se sumaron a las filas de pobreza desde 2019 y a los que experimentan una pobreza más severa. En 2018, 42% de la población estaba en pobreza y no será hasta el verano que Coneval presente la medición correspondiente a 2020, pero el propio Coneval, la CEPAL y varias instituciones de investigación -ninguna de las cuales puede considerarse “conservadora” o adversaria del régimen-, estiman un brutal incremento en la pobreza entre 2019 y 2020, algo no visto en las últimas dos décadas. Las señales son claras. La pobreza laboral -hogares cuyo ingreso laboral no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica-, subió 4 puntos porcentuales entre el primer trimestre de 2021 y el de 2020. Como la caída en el ingreso afectó más a los que menos tienen, aumentará también la desigualdad.

Este obscuro panorama obliga la reflexión sobre algunas de las “transformaciones” de la política social seguidas por la 4T. Empecemos por la cancelación de programas reconocidos y bien evaluados por su impacto, sin que se haya justificado adecuadamente su desaparición ni que hayan sido sustituidos por programas evidentemente mejores. Un ejemplo es el caso de Estancias Infantiles, programa que facilitaba el acceso al empleo o al estudio a miles de mujeres al ofrecer servicios de cuidado infantil. El gobierno decidió cancelarlo y sustituirlo con transferencias en efectivo. Éstas seguramente son bienvenidas en los hogares de bajo ingreso, pero no resuelven la carencia de servicios de cuidado infantil que cerraron, con lo que se destruye una oportunidad de desarrollo para las madres y sus hijos. Otro caso emblemático es el de Prospera (antes Oportunidades y Progresa), programa bien evaluado desde sus inicios y que por sus buenos resultados en cuanto al desarrollo de capacidades básicas incluyendo aumentos de en escolaridad, mejoras en salud y en peso y talla de los beneficiarios, continuó operando durante cuatro administraciones -incluyendo dos cambios de partido-, y fue emulado en diversos países. El programa creaba además una red de protección social que fue crucial para proteger a los pobres en la crisis económica de 2008-2009. Fue sustituido por las Becas Benito Juárez, sin el condicionarlas a la asistencia a la escuela ni los componentes de salud y alimentación.

La segunda transformación crítica ha sido el debilitamiento de mecanismos clave para la transparencia y la rendición de cuentas en la política social, lo que no solo dificulta la adecuada operación y la evaluación de resultados e impacto de los programas, sino que genera oportunidades para la corrupción y el uso clientelar de los programas. Este gobierno ha tenido poco cuidado en asegurar que todos los programas cuenten con Reglas de Operación publicadas oportunamente y que sean exhaustivas, es decir, que indiquen entre otros aspectos esenciales: los objetivos del programa, la población objetivo, los criterios de elegibilidad, los apoyos a entregar y mecanismos para ello así como la obligatoriedad de la evaluación. Otro ejemplo es el manejo opaco de los padrones de beneficiarios y su levantamiento por los denominados “Servidores de la Nación”, que ya operaban desde la pasada campaña presidencial para Morena, con lo que su carácter de funcionarios públicos apartidistas y neutrales queda en entredicho y se facilita el uso político de los programas.

Una tercera transformación es el desprecio a la evaluación. El gobierno despareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) hace tiempo y recientemente trascendió que México no aplicará la prueba PISA, referente internacional para conocer al avance educativo de los alumnos. Si bien el Coneval sigue funcionando, a juzgar por las presiones ejercida contra los órganos autónomos, enfrentará dificultades para mantener su independencia y rigor técnico. En todo caso, la ausencia de reglas de operación completas y la opacidad del padrón de beneficiarios, dificultarán la realización de evaluaciones.

La cuarta transformación de la política social ha sido priorizar la entregar de apoyos en efectivo y sin condicionamientos, a costa de otros apoyos como bienes, servicios e infraestructura, que también son necesarios para el desarrollo de las personas. Con ello, la 4T rebasa por la derecha hasta a los neoliberales mas recalcitrantes. Al gobierno le encanta repartir dinero a los adultos mayores, a los ninis, a los estudiantes, a los campesinos y a muchos más. A todos les viene bien el dinero, pero esto no asegura cubrir las carencias que enfrentan ni genera por si solo las condiciones para abandonar permanentemente la pobreza. Eso si, repartir dinero a diestra y siniestra compra preferencias y lealtades políticas.

La 4T ha dado al traste con transformaciones valiosas del pasado que no tenían un trasfondo político ni ideológico: transparencia y la rendición de cuentas, evaluación y cuidado en el diseño y en la selección de instrumentos para cumplir los objetivos planteados. Sin duda había aspectos importantes a mejorar en los programas sociales del pasado, pero eso no parece preocupar al gobierno, que quiere los propios aunque no sean buenos. Al decir “primero los pobres”, quizá no hablan de reducir la pobreza o generar condiciones de desarrollo, sino de construir una base amplia de apoyo político que dure muchos años, aún a costa de quienes dicen proteger y del desarrollo en el país.

*El autor es especialista en desarrollo y políticas públicas. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Twitter: @GustavoMerinoJ