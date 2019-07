Cada vez hay más indicios de que desde Palacio Nacional se maneja el gobierno de la República con la práctica de la técnica del uno, en el cual quien lo encabeza atiende hasta los mínimos detalles administrativos.

Como hace mucho no ocurría, el jefe del Ejecutivo federal acuerda directamente con muchos funcionarios, al margen de la línea de mando del organigrama del gobierno federal y mantiene así riguroso control de las áreas que le importan.

El problema es que son muchos los funcionarios que acuerdan directamente y no necesariamente rinden cuenta al titular de la secretaría en la cual trabajan. Lo cual hace que, unos más otros menos, pero muchos titulares empiezan a sentirse floreros.

¿Exceso de licitaciones directas?

Con una regularidad casi cronométrica, desde hace tiempo, no sólo en este sexenio, cada vez que una dependencia del gobierno anuncia el ganador de una licitación de bienes o servicios, saltan las reclamaciones.

A veces los reclamos, además de impugnarse legalmente, son convertidos en fenómenos mediáticos que invariablemente arrojan una nube de sospecha sobre la limpieza del procedimiento de una licitación.

Eso retrasa frecuentemente la asignación de contratos para adquirir servicios o bienes para el gobierno. Eso explica de alguna manera que, ante las urgencias de echar a andar los programas, tantas dependencias recurran a las adjudicaciones directas. Se ahorran dolores de cabeza.

Crucial, Plan de Negocios de Pemex

Pronto tendrá Pemex que presentar el plan de negocios, con el cual se buscará convencer a los inversionistas —y a las calificadoras— que son viables, financieramente sustentables, los programas para el desarrollo de la paraestatal.

Es muy importante este plan de negocios, porque con él se demostrará que sí es posible que Pemex consiga aumentar las reservas, mediante la exploración, aumentar la producción petrolera y fortalecer la capacidad de refinación, entre otras metas.

Si el plan es considerado viable por los inversionistas y las calificadoras, se podrían revisar las calificaciones otorgadas a Pemex y, de paso, facilitar la emisión de deuda que, sumada a los recursos federales, permitan que la paraestatal reviva viejas glorias.

NOTAS EN REMOLINO

Vale consignar que el PND que cambió el presidente se convirtió en un manifiesto ideológico. Lo cual no significa que por ello tiemble en su centro la tierra... Es muy posible que el caso del abogado Juan Collado no tenga las connotaciones políticas que tantos le atribuyen, que sus motivaciones sean más simples, aunque no por ello menos poderosas... Es posible que el próximo septiembre la Cámara de Representantes de Estados Unidos empiece a considerar la aprobación del T-MEC, lo cual pone en manos de la lideresa Nancy Pelosi el futuro del acuerdo comercial tripartita... Muy desagradable el linchamiento iniciado contra el extitular de la SHCP, Carlos Urzúa, por tantos cuya vocación primaria es de cortesanos... La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, anuncia que ahora sí auxiliarán a los productores de tomate en las negociaciones que desde hace ya casi dos meses tienen con el gobierno de Estados Unidos por el arancel impuesto... El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer con empresarios de Nuevo León. Les prometieron apoyos... A propósito de aranceles estadunidenses, el Grupo Carso aclaró que sus divisiones productoras de acero no hacen exportaciones a Estados Unidos, por lo cual los aranceles extra impuestos por Washington no les afecta... Ahora resulta que la Oficina de la Presidencia que dirige Alfonso Romo indica que no encuentra las cartas enviadas por el presidente al rey Felipe VI de España y al papa Francisco con el reclamo por abusos coloniales. Al menos eso le dijeron al INAI. ¿No tienen un archivista decente?...