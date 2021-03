Aviso que este artículo será denominado como “mamón”.

Al presidente López le gusta motejar a sus enemigos, eufemísticamente llamados adversarios. Fox era llamado Chachalaca, Calderón el comandante Borolas. Extrañamente, con Peña no se metió, al menos en este sentido. Hasta la fecha, sigue siendo el licenciado Peña o el presidente Peña. Pero la anécdota no para aquí. A sus enemigos anónimos, es decir a todes les que no están de acuerdo con él, les ha llamado fifís, conservas, hipócritas.

Seamos claros: motejar es una forma de bulear, de insultar, muy del gusto de la mayoría de las personas, por desgracia. Si en las comunidades escolares el mote es por lo general una forma de desprecio o de subestimación, en el lenguaje político rebaja el nivel del diálogo o simplemente lo anula. Me parece que el presidente desea hacer exactamente eso. En buena medida lo ha logrado. No son pocos les mexicanes que se refieren al presidente con apodos francamente desagradables o simplemente le mientan la madre, como en aquel episodio del avión.

En realidad, entiendo porque rebaja o anula la conversación política. Simplemente, es incapaz de sostener un diálogo razonado y argumentativo. Hacer esto no atrae, no “jala”. El que moteja es popular. También lo hace porque los intelectuales, científicos y académicos le parecen insoportables con sus discursos elaborados y lleno de conceptos que se le escapan (resiliencia, por ejemplo). Conceptos que ha descalificado por neoliberales. En esta molestia no está solo. A millones de mexicanes el lenguaje de los intelectuales, académicos y científicos se les hace, para decirlo en términos muy mexicanos, mamón.

En esta lógica, el lenguaje elaborado de los economistas es mamón. El lenguaje inclusivo también lo es. El lenguaje que usan los psicólogos y los lingüistas, otro tanto. Al “pueblo” le gusta el habla franca, según estos críticos entre los que se encuentra el propio mandatario. Pero hay una confusión, el lenguaje sencillo no tiene que descalificar a los interlocutores ni rebajar la conversación. Los lenguajes y conceptos de economistas, psicólogos, lingüistas o el uso inclusivo tiene una razón de ser. Descalificarlos sin analizar el por qué son así es absurdo y, en la mayoría de los casos, tiende a descalificar a quienes los usamos.

Hay otra palabra que el presidente usa con frecuencia: florero. Con ella se refiere a las personas o instituciones que a su juicio no hicieron nada para evitar la corrupción o detener el supuesto fraude electoral de 2006. A todos ellos los rebaja a ser objetos ornamentales, floreros. Por supuesto, el presidente López dice que quiere cambiar al país porque él no es un florero. Supongo que es el equivalente a la frase que usaba mi madre para indicarnos que no nos iba a perdonar alguna fechoría: ¿crees que estoy pintada?”.

Recientemente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se quejó de que la llamaban el florero de gobernación y agregó que en el gabinete de seguridad la discriminaban por ser mujer. Pero siempre sensible, el líder del país la rescató y puso orden. La funcionaria ni siquiera se percató de lo que implica lo que dijo. Un hombre la rescató.

Llamar florero a Sánchez es indignante, pero si alguien sabe cuál es su papel real sería conveniente que lo dijera. Cada vez que acusan al presidente de misoginia o de poco sensible a los temas de género se defiende diciendo que tiene un gabinete paritario. Pues sí, de mujeres que no están empoderadas, que dicen lo que él quiere y hacen lo que él quiere, incluso contra sus propias ideas. Para prueba basta señalar que las dos semanas que estuvo la secretaria Sánchez en la mañanera mientras el presidente se recuperaba de la Covid-19, delineó una política de género de la que su jefe carece. Al regreso de López Obrador, este ni siquiera tomó en cuenta a la funcionaria. Por cierto, la foto de las principales mujeres de la 4T, incluida la jefa de Gobierno, arropando a Félix Salgado fue oprobiosa para ellas.

Por supuesto, no se puede decir que las mujeres del gabinete sean floreros; en realidad, lo son todo, hombres y mujeres. Cuando uno de ellos dice algo que no cuadra con lo que cree el líder, simplemente los manda a paseo. El presidente que no quiere ser florero ha convertido a sus colaboradores en floreros. Pero hay de floreros a floreros. Los hay de caja, tulipaneros, valeros, piramidales, con diseño del siglo XVIII o de tipo macetero. En la pintura, Renoir y Van Gogh pintaron floreros, entre otros muchos artistas.

¿De qué clase de floreros son los integrantes del gabinete? Supongo que del tipo que ponen en la escenografía de las mañaneras.

Advertí que sería mamón.