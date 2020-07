Con mucha fruición he leído en estos días de encierro “AMLO en la balanza: de la esperanza a la incertidumbre”, de José Luis Crespo (Grijalbo, 2020), enviado a la imprenta a los inicios de la pandemia, con lo que contamos con el libro más completo de análisis crítico de López Obrador. Lo único que le falta es la falta de atención del Presidente a la pandemia, al igual que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de infeliz memoria –y presente-.

El autor tampoco descubre nada nuevo, para los genuinos buscadores de la verdad, entre los que no se encuentran los corifeos de López Obrador. Pero página a página, cita tras cita, desmonta los argumentos de la narrativa del gobierno de AMLO de una “gran transformación” que modificaría las condiciones estructurales del país como tanto deseamos sexenio tras sexenio para acabar dándonos cuenta, al final del sexenio, que el Tlatoani, no era más que un hombre, y ese desánimo lo seguimos padeciendo cada seis años, como termina espléndidamente el libro de Biografía de una nación, del historiador chihuahuense de los 80, José Fuentes Mares.

Crespo analiza la elección de 2018; el pacto de impunidad, el voto de confianza absoluta que depositó el pueblo mexicano (que no es una mera figura retórica, como opina el Profesor Salvador Cárdenas); el error del gobierno de Peña de agarrar como enemigo a Anaya, cuando el verdadero enemigo a vencer era López Obrador cuando inició una campaña mediática en su compra, aunque quizá exagera los efectos de tal medida sobre los resultados de la elección.

Es interesante el argumento de Crespo de que es incorrecto que AMLO autodenomine su movimiento como la Cuarta Transformación, pues este nombre habría que ponérselo una vez que lograra sus promesas de cambio de régimen, destierro de la corrupción y protección de los más débiles, que debería ser, según López Obrador, el fruto natural de su mandato. Por tanto, ese título lo deberían poner los críticos, una vez que hubiera terminado el sexenio. AMLO cobra los intereses antes de hacer el depósito.

En cuanto a las esperanzas depositadas en el tabasqueño, Crespo resume, con citas de politólogos, del sentido común y del juicio de la historia, las contradicciones del de Macuspana. La fe en AMLO procede en parte, del descrédito de la democracia mexicana y su imposibilidad de producir resultados económicos y el combate a la impunidad. Argumenta, como han hecho otros historiadores como Enrique Krauze en su extraordinario libro Redentores, que la confianza en líderes morales emanados del olimpo, para cambiar los destinos del país, es muy peligroso, y en México nos ha llevado a una desilusión tras otra. AMLO nos ha llevado del federalismo a un neocentralismo; está concentrando día a día, funciones administrativas que la democracia anterior había desarrollado a través de órganos técnicos para limitar el poder presidencial, no dependientes de ninguno de los otros tres poderes. Todo para acabar en una autocracia revivida y la muerte de la autonomía institucional.

México se convirtió en un país de instituciones, a partir de Plutarco Elías Calles. AMLO –afirma Crespo- está destruyendo las instituciones para convertirnos en un país de un caudillo. Grave.

¿Qué podemos hacer el resto de los humanos? Contra destrucción, ciudadanización, a pifias y mentiras maquiavélicas, predicar la verdad. Y lo más importante, preparar recursos humanos para cuando termine la mala telenovela de López Obrador. No hay cosa que dure, dice la sabiduría popular y todo por servir acaba. De nosotros depende que una vez concluya la obra del gobierno destructor (Krauze, Letras Libres, julio de 2020), hayamos construido las instituciones necesarias para volver a la nueva normalidad cuando el delfín de AMLO pierda en las urnas. De este modo, al Primer Jefe no le quedará otro camino que irse a “La Chingada” a escribir por qué, así como la mafia del poder le robó la presidencia en 2006, de 2018 a 2024, los conservadores impidieron –en realidad por su más crasa ineptitud- que sus proyectos sobre el país no se concretaran. Si el país no es como lo “soñé” –parafraseando a Hegel- peor para el país. Él tendrá los derechos de autor de Planeta para su último best-seller y el aplauso de sus “compinches”, que veremos si siguen siendo tales cuando al equipo de AMLO se le acabe el dinero para repartir.

*El autor es Máster y Doctor en Derecho Económico. Programa Dirección Empresas del IPADE. Profesor Investigador de las Facultades de Negocios, Derecho y Políticas Públicas de la Universidad De La Salle Bajío e Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.