“Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas”

Blaise Pascal

“Predecir la lluvia no cuenta, construir el arca, sí”

La cita anterior, es del maestro Warren Buffett y me pareció importante reflexionarla en este momento en que los mercados accionarios en EU parecen estar animados una vez más al anticipar: 1) El anuncio de nuevos estímulos en EU para la próxima semana (ya se confirmaron en Europa); y 2) El desarrollo final de una vacuna contra el Covid-19 que podría estar lista hacia principios del 2021, luego de los buenos avances comunicados recientemente. Con regularidad, encontramos participantes del mercado que recuerdan sobre un pronóstico acertado (ya sea positivo o negativo) que tuvimos (ellos y nosotros) respecto alguna variable o contexto general del mercado. Sin embargo, al momento de preguntar si pudieron capitalizar dicho pronóstico la respuesta es no. Detrás de dicha respuesta existe una enorme perdida de oportunidades. De nada sirvió haber hecho, entendido y/o escuchado algún buen pronóstico, si al final, no se tomó una decisión relacionada con aquella acertada visión. Como siempre, los habitantes de isla de “un día de estos”, exponen diversas razones para justificar el no haber tomado la decisión… ¡son siempre excusas!

Diferentes lluvias

La anticipación de un suceso o contexto (bueno o malo), no es exclusivo del tema de las inversiones. Sucede en el ámbito familiar, de amigos, de negocios o de recreación (deporte). De poco servirá identificar que nuestros hijos andan con malas compañías si no somos capaces de evitarlo; De poco saber que un amigo está a punto de tomar malas decisiones si no se lo advertimos o ayudamos; De poco servirá saber que nuestra empresa se está endeudando demasiado, si no realizar un programa de reestructuración; De poco servirá conocer el mejor programa de entrenamiento queriendo mejorar nuestra salud y pasar varias horas frente al televisor comiendo “chatarra”. De poco o nada servirá anticipar continuidad en el avance bursátil en EU, y entender de la naturaleza alcista del mercado a mayor plazo y no tomar la decisión de ser Empresario en Bolsa.

Nuestra arca... fondo SNX

Después de muchos años de construir una metodología de inversión, de manejar grandes recursos a nivel internacional, de capitalizar experiencias, de entender el valor de la disciplina y paciencia para participar en el mercado accionario, y de un esfuerzo de mejor comunicación sobre la realidad de la inversión bursátil (libros, columnas, cátedras, etc.), pudimos construir nuestra ARCA. Se llama SNX y es nuestro Fondo que contribuye a la creación y preservación de patrimonios y que funciona únicamente si usted lo decide.

*Carlos Ponce B. es Socio Fundador de SNX Constructores de Patrimonio

[email protected]