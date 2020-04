A veces el placer de cocinar está simplemente en el proceso y no en el resultado final, una lección que nos enseña que a veces el camino es más divertido que el lugar de destino.

En tiempos de cuarentena, los principales temas que circulan en redes sociales, además de los datos epidemiológicos de la pandemia, son sin duda los contenidos acerca de lo que la gente está comiendo en sus casas o, en todo caso, preparando.

Con la llegada de la cuarentena, las redes sociales se llenaron de contenidos del tipo “cómo preparar pasta con ingredientes no perecederos”, “la forma de ayudar a los negocios de comida que tienen que subsistir”, hasta “las mejores formas de hornear pasteles y galletas para personas que no saben prender su horno”.

Es como si el tiempo de cuarentena nos hubiera regresado a las certidumbres básicas en medio de tantas incertidumbres. Al no saber, por ejemplo, cuándo va a acabar el confinamiento, por lo menos queremos tener controlada la temperatura y el tiempo en el que se hornea el pan de elote.

El hábito de hornear para combatir el estrés había sido ya estudiado por científicos. El horno y el proceso de preparación dan un sentido de logro, puesto que el seguir ciertos pasos, con un orden, da un resultado más o menos controlado. El estrés generalmente es ocasionado por querer controlar 100% situaciones que no siempre son controlables. Además, la actividad manual y mecánica es terapéutica para muchas personas. En ocasiones, es probable que lo que se hornea ni siquiera es para el autoconsumo. A veces el placer está simplemente en el proceso y no en el resultado final, una lección que nos enseña que a veces el camino es más divertido que el lugar de destino.

Por otro lado, existe en ciertas personas un sentido de hiperproductividad obligado por la sociedad actual. Como si los tiempos de descanso no fueran suficientemente valorados. Como si constantemente, además de la consigna de quedarse en casa, se hiciera una consigna implícita de quedarse... pero siempre haciendo algo. La cuarentena no es una vacación, pero a su vez, la productividad es mermada por el proceso de adaptación a un nuevo estilo de vida. En este hoyo negro es donde embona perfectamente la cocina, como el pretexto de hacer algo que en nuestro otrora estilo de vida no teníamos tiempo. Es como si finalmente la sofisticación de ciertas técnicas culinarias o la experimentación con ciertos platillos encontraran un nicho para ser explotado: aquel del vacío de no saber si nuestras vidas volverán a ser lo que fueron.

La ocasión social y la importancia del contexto son apenas valorados por algunos. Pedir un platillo a domicilio toma tintes de responsabilidad social por ayudar a mantener empleos, más que el placer sea el mismo de cuando se podía acudir al establecimiento con otras personas. Es el clásico cuento de la pérdida que despierta la consciencia de lo que ya no se tiene.

Mientras todo mundo se pregunta en qué momento volveremos a la vida ordinaria, también deberíamos de preguntarnos cómo será esa vuelta. ¿Será que nuestra relación con la comida cambiará o estos cambios son sólo transitorios?