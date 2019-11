Las versiones sobre la reunión del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los diputados morenistas y aliados coinciden en señalar la insatisfacción presidencial por algunas objeciones a políticas de la 4T.

Sería una ingenuidad suponer que presuntas inconformidades de los diputados del gobierno se convertirán en abierta rebelión, porque muy radicales, muy radicales, pero no comen lumbre y piensan en su eventual futuro político.

Como sea, a pesar de ser el Presidente con más fuerza en muchas décadas, a él que le gusta la historia, ahora sabe las razones de Porfirio Díaz para decir: "... es más difícil gobernar a los mexicanos que arrear guajolotes a caballo".

Gasto federal: cinco días de noviembre

Nadie puede suponer que, porque los diputados – y diputadas- andan en pleitos, no han estado activísimos los diputados de la Comisión de Presupuesto, revisando con los funcionarios de Hacienda lo que será el Presupuesto de Egresos Federales para 2020.

No, los pleitos son en el pleno, no en las comisiones, donde se decide todo, donde se negocia y se logran los acuerdos. Ha empezado la carrera contra reloj, pues el plazo constitucional para aprobar el PEF vence el próximo viernes 15 de noviembre. Y, pese a todo, quedan muchas partidas pendientes, partidas que interesan a Palacio Nacional y otras que interesan a los grupos económicos, políticos y sociales que no pueden ignorar. Y, al final, cuadrar las cifras para no alterar la macroeconomía. ¡Uf!

Morena: "somos de los mesmos, pero..."

A nueve días de la fecha en que, tentativamente, celebraría Morena sus elecciones internas para nueva dirigencia, están peor que al principio. El habitual ejercicio de fracturación a que nos tienen acostumbrados las izquierdas.

Este domingo, en privado, sesionó el Consejo Nacional, presidido la señora Bertha Luján, mientras la secretaria general en funciones de Presidente, Yeidckol Polenvsky, convoca a Congreso Nacional para reformar estatutos y elegir la dirigencia por encuesta. Un lío.

Quizá, porque la Cuarta Transformación que propugna Morena será como una revolución, pero pacífica, sus dirigentes y sectores practican aquella vieja máxima de los revolucionarios del siglo pasado: "... somos de los mesmos, pero andamos devididos".

Notas en remolino

Hasta partidarios del régimen, como Lorenzo Meyer, sugieren contra la inseguridad "el uso inteligente de la fuerza legítima". Quizá debamos esperar a que sea un clamor... No es por presumir, pero el tema de la iniciativa morenista para darle garrotazo al INE se publicó en este espacio desde el pasado jueves... Pese a los reclamos, posiblemente lo de la CNDH es "fait acompli" ... Y, por cierto, la ofensiva de Germán Martínez designado para enfrentar la ofensiva panista sobre el tema, prueba cuán fervorosos son los conversos. Si no, ya lo verá la senadora Kenia López... Hay indicios de que en Veracruz, los grupos políticos, algunos caciquiles, algunos delincuenciales, han lanzado una letal ofensiva contra los cuadros locales del PRI. Por eso el asesinato del diputado local y dirigente de la CNC Juan Carlos Molina... Cuidado, aceptar el concepto de terrorismo para el narco abre una puerta que luego nadie podrá cerrar...