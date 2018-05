Quieren enamorar

Las principales agencias de promoción de inversión en Colombia harán una gira por la Ciudad de México, Monterrey y Puebla, con el fin de dar a conocer a los empresarios mexicanos las oportunidades de negocio en sus respectivas regiones.

Nos dicen que esta gira tiene el objetivo de atraer inversionistas extranjeros y es coordinada por ProColombia y participan la ACI Medellín, Invest Pacific, Invest in Bogotá, ProBarranquilla, Invest in Armenia e Invest in Cartagena, que son las principales agencias de cooperación a nivel regional.

Según la ACI Medellín, durante las reuniones con empresarios y potenciales inversionistas en la Ciudad de México y Monterrey se realizará un seminario en el que se darán a conocer las oportunidades de negocios y los sectores de mayor crecimiento en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Armenia y Cartagena.

Buscan crecer

México es uno de los tres mercados estratégicos para el crecimiento de la empresa de bebidas alcohólicas Beam Suntory a nivel global, por lo que en los próximos tres años invertirá 60 millones de dólares en el país para duplicar la capacidad de producción de su planta de tequila en Jalisco.

La empresa, que lleva Pablo de Brito y que maneja marcas como Sauza, Hornitos y Jim Beam, señaló que el plan de la empresa es triplicar el valor de la firma en territorio nacional, con el objetivo de estar entre las primeras tres o cinco empresas en el mercado.

Anunció que van a duplicar su capacidad de producción en la fábrica de Jalisco. Para ello invertirá más de 60 millones de dólares en los próximos años.

La planta de Jalisco tiene una capacidad actual de entre 4 o 5 millones de cajas; sin embargo, la compañía identificó al tequila como una categoría clave para desarrollar una internacionalmente, de hecho, tres de cada cuatro botellas producidas en el país se venden fuera.

México es, además, uno de los tres mercados estratégicos que definió la compañía para hacer ese tipo de inversión y acelerar el crecimiento de la empresa a nivel global, ya que al cierre de este año alcanzará un valor de 3 millones de dólares, aproximadamente, posicionándose entre los más grandes productores de bebidas alcohólicas en el mundo.

Apuestan por ecoturismo

El ecoturismo es una manera de conservar las selvas, viable para que los recursos naturales sean sustentables y representen un negocio para los habitantes de esas regiones, afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

Consideró que el turismo podría ser la única alternativa viable para conservar dichas regiones naturales, pues en la medida en que los mexicanos y los turistas internacionales visiten los desarrollos turísticos, el dinero que se deja se reinvierte en la conservación de la selva del país.

El funcionario federal hizo un recorrido por la exposición Estación emblemática: Selva Lacandona, organizada por el Sistema de Transporte Colectivo Metro y fundación Azteca, en la estación Viveros, que tiene como propósito invitar a visitar la selva lacandona, donde se han cambiado prácticas dañinas por políticas públicas de ecoturismo sustentable.

En esta actividad, indicó De la Madrid, la selva lacandona “es un lugar del cual nos debemos sentir orgullosos, traigo muy en la mente estos paseos en lancha, a través de los ríos, es una experiencia maravillosa. Además con el nivel de entrenamiento y capacitación de muchos ejidatarios, que ahora son ejidatarios turísticos, lo hacen extraordinariamente bien”.

Dijo que la exposición es un proyecto que abarca nueve estaciones del Metro en las que se llevarán a cabo diversas actividades. En la parada Viveros pasan cerca de 500,000 personas al día.

Carreras de celebración

Lo que andan de festejo es el Hipódromo de las Américas que cumplen 75 años de haber iniciado carreras.

Sólo 68 países cuentan con hipódromos profesionales establecidos, de acuerdo a la Federación Internacional de Autoridades Hípicas, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Austria y Francia concentran un gran número de instalaciones.

El reciento cuenta con casi 60 hectáreas, junto con el complejo las Américas, Centro de Convenciones y Exposiciones, Foro Corona, Royal Yak y Granja las Américas, son un importante factor económico de la zona metropolitana de la Ciudad de México ya que contribuyen con el 53.5% del PIB o 28 millones de pesos, del subsector de servicios artísticos y Deportivos.

Además de lo anterior, tiene un 23.1% de la ocupación laboral, esto es 1,374 empleos directos y 1964 indirectos, únicamente en el Hipódromo.

En fin, el Hipódromo tiene precios accesibles desde la entrada en 10 pesos y con apuestas desde los seis pesos. ¡Enhorabuena!

Se frotan las manos

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México proyectó que la celebración del Día de las Madres dejará una derrama económica de al menos 1,780 millones de pesos, 6.5% superior respecto al mismo perido del año anterior.

Y es que 90% de los restaurantes, bares, cantinas, florerías, dulcerías y tiendas de ropa, calzado y electrónica espera ventas positivas en la Ciudad de México, al estimar ingresos por 30% más durante el festejo.

Esto porque seis de cada 10 capitalinos celebrarán el 10 de mayo y cuatro de cada 10 pasará el festejo formal para el fin de semana siguiente.