Un día antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la muy impugnada Ley de Seguridad Interior, el presidente electo presentó un Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS) que, en el ámbito de seguridad, propone la creación de una Guardia Nacional cuyas características corresponden a un cuerpo militar. La perpetuación de una política de seguridad pública basada en las fuerzas armadas que esto significa agravará la crisis de derechos humanos que esta política, sin ese maquillaje, ha provocado.

Quienes han defendido que esta Guardia Nacional se encargue de la seguridad pública aducen que el PNPS contiene un compromiso con los derechos humanos y que, por tanto, no se trata de seguir militarizando al país ni de seguir combatiendo la violencia con violencia. El bienintencionado discurso que antecede a la descripción de la Guardia Nacional parece basarse, en efecto, en un marco de derechos humanos que debería, en consecuencia, llevar a otra conclusión.

Más allá de las buenas intenciones, la propuesta concreta de crear un cuerpo de seguridad pública, conformado por policía militar, naval y federal, más nuevos reclutas, bajo el mando de la Sedena y entrenado “en planteles militares”, corresponde, si no se tuerce la lógica, a un cuerpo militar, así se le llame por otro nombre.

Como han señalado diversos colectivos y expertos en seguridad, el PNPS contraviene el principio constitucional que impide que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad pública. Que esto haya sucedido desde el 2006 no es consuelo. Debería, por el contrario, ser razón suficiente para desechar esta estrategia. Plantear la treta de reformar la constitución para evitar la inconstitucionalidad de esta medida es burlarse de la SCJN que se pronunció contra la LSI, de la sociedad que la impugnó y de la legalidad. Mantener una estrategia fallida para enfrentar el grave problema de la ausencia de Estado de derecho y de agentes de seguridad pública civiles, eficaces y confiables, y plantear que así se logrará la paz, es ignorar los daños de la militarización y hacer oídos sordos ante quienes se han atrevido a denunciarlos.

El saldo de la “guerra” rebasa ya la cifra de 200, 000 personas asesinadas y más de 37,000 desaparecidas, no todas atribuibles a las Fuerzas Armadas, pero sí a la expansión de una violencia cada vez más intensa, resultado de la estrategia de enfrentamiento con el crimen organizado, que muchas veces daña también a civiles inocentes.

Estas cifras sólo indican la amplitud de la violencia, no el sufrimiento de cada una de las personas, familias y comunidades afectadas, cuyos testimonios, valientes, nos acercan a una terrible realidad. En ellos se habla de desaparición forzada, tortura, violaciones... Sus denuncias coinciden con estudios que señalan que desde el 2007 han aumentado violaciones y feminicidios (El Colegio de México) y que la Marina, el Ejército y la Policía Federal incurren en tortura y malos tratos, según un análisis de Lilian Chapa, Laura Aquino y Layda Negrete.

No todos los integrantes de las Fuerzas Armadas son responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, pero éstas sí son responsables de la conducta de sus integrantes. El hecho de que el PNPS no aluda a ningún tipo de control de confianza o plazo de transición a una fuerza civil y, en cambio, afirme que por ser “ejército del pueblo” el mexicano es y será respetuoso de los derechos humanos pasa por alto la realidad y raya en una irresponsable ingenuidad. El entrenamiento militar, para la guerra, no puede neutralizarse con buenas intenciones.

Si la constitución atribuye las tareas de seguridad pública a los civiles, si se han demostrado los daños de la militarización, si las víctimas de la violencia han denunciado tanto a criminales como a Fuerzas Armadas, si el propio PNPS afirma que no se puede optar por “soluciones únicas y unidimensionales, como la estrategia represiva policiaco-militar”, adoptada en el 2006, ¿por qué se propone perpetuar, bajo nueva máscara, una estrategia fracasada?

