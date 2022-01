Nunca es triste de verdad lo que no tiene remedio dijo hace muchos años Joan Manuel Serrat; puede ser melancólico el recuerdo que nos hace pensar que todo tiempo pasado fue mejor, puede ser decepcionante cuando se han generado expectativas pero, al final del día, la realidad se impone y esta es que uno de los acervos culturales más importantes de Iberoamérica está a la venta y una de las instituciones culturales más activas de nuestro entorno está en peligro de desaparecer.

La venta del grupo financiero Citi-Banamex, ha despertado las más diversas interpretaciones, lo cierto es que se trata de una decisión en un contexto internacional, un golpe de timón que lleva a Citigroup a nuevos caminos; pero para México tiene un elemento adicional.

Hace más de ciento treinta años comenzó a formarse una de las colecciones de arte más importantes del continente, hoy su catálogo incluye la gran mayoría de la obra de José María Velasco, importantes obras de la plástica mexicana desde el siglo XIX hasta nuestros días, una alucinante colección de arte religioso - algunas de las mejores tallas de marfil traídas por la Nao de China - y también de arte popular. En ese catálogo, publicado con profusión y encanto, figuran obras declaradas monumento nacional como Diego Rivera. Tal vez, sólo tal vez, su patrimonio inmueble sean las joyas de la corona: el Palacio de Iturbide, el de Súchil y la Casa Montejo. Todo eso pronto cambiará de manos.

Ser propietario de un monumento nacional, sea mueble - como una pintura - o inmueble - como un palacio -, implica ciertas cargas administrativas y ciertas limitaciones de propiedad, pero no se constituye en propiedad pública; el dueño debe cumplir con las determinaciones del INBA y del INAH, no puede exportar las obras de arte ni reproducirlas sin respetar los derechos morales de los autores, por lo que hace a los inmuebles debe conservarlos y no alterarlos. Pero sigue siendo patrimonio particular y por lo tanto puede ser vendido.

La conferencia de prensa de Fomento Cultural Banamex no dejó de tener ese aire de saudades como se dice en portugués, de fin de una era. Es cierto que el objetivo fue tranquilizar al ambiente cultural que tiene, como todos, sus particularidades, pero claro, en este caso, como parte de un patrimonio mayor, correspondiente a una entidad financiera, ícono del mundo de los negocios, no dejó tampoco de parecer a la madre que atiende al pequeño enfermo garantizándole que a la mañana siguiente amanecerá bien aunque en su fuero interno no pueda asegurarlo.

Nada impide que la venta se fraccione para hacerla más atractiva a un eventual comprador que, desde luego pasa de largo de los más adinerados coleccionistas y se ubica dentro del universo corporativo que tiene su propia lógica en la que una juguete de hojalata del siglo XIX tiene un precio cierto, pero un valor distinto como lo concebimos quienes lo pensamos en el entorno de nuestra evolución histórica y cultural. Para decirlo más claro, Fomento Cultural Banamex está por desaparecer si no es absorbido por una institución cultural con suficiente poder para mantener su funcionamiento.

Parcelar el acervo significa depreciarlo, el hecho de tan sólo pertenecer a esa augusta colección ya es por sí mismo un sobreprecio; deslindarlo de sus sedes es también exponerlo; pero más allá de eso, garantizar su disponibilidad como lo ha hecho durante más de cinco décadas es parte del valor tanto de la vertiente plástica como de la bibliográfica que también encierra sus tesoros.

Pero no será esa la pérdida mayor, la atomización del acervo es apenas el primer paso de un ensueño que terminaría en pesadilla; la operación de Fomento Cultural Banamex ha sido durante muchos años una especie de bastión en el impulso al arte popular y al conocimiento de nuestra historia artística; nadie puede interponerse entre las voluntades del comprador y el vendedor si en su transmisión se interpone una lógica patrimonial o financiera, en ese sentido, todas las declaraciones tranquillizadoras de la conferencia de prensa palidecerían, enmudecerían frente a una oferta o una serie de ofertas, que impidieran el funcionamiento a futuro de la institución.

Porque, en ese sentido, el cierre de los programas de exposición, divulgación, investigación y promoción, resultarían pequeños daños colaterales respecto de una operación financieramente exitosa; la sobrevivencia de la institución dependería de la capacidad y voluntad de Citibanamex, de encontrar al comprador que sucediera al actuar titular como propietario no de una colección ni de un conjuntos de edificios históricos, sino de una auténtica institución cultural y artística. Esto es una especie de declaración de buenos deseos.

Desde luego que estamos muy lejos de desear que sea el Estado el que pudiera

intervenir para sostener el funcionamiento de Fomento Cultural Banamex, más en un escenario en el que claramente es visible la falta de un programa cultural de gobierno, además de lo que en realidad se trata es de mantener vivo un esfuerzo privado exitoso por mantener la memoria colectiva, algo que debiera ser alentado.

Ahora me vienen al recuerdo todas las veces que visité el Palacio de Iturbide, las maravillas que vi ahí y que dan cuenta de la expresión íntima de mi cultura; me trae a la memoria juguetes tradicionales, máscaras rituales, calendarios de Helguera y exposiciones de Ángel Zárraga porque, cuando mi madre me daba cinco pesos cada lunes para comprarme mi estampilla del programa del ahorro escolar que se pegaban en las planillas de cartulina y se entregaban a la cajera de Banamex, sentía que aquello no era un banco, sino que era parte de la vida de mi país, eso y no otra cosa, es lo que estamos a punto de ver cómo desaparece.

