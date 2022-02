Además de la pérdida del poder adquisitivo que sufren los hogares, el incremento en los costos de producción de las empresas, y el aumento en las tasas de interés, se está gestando un costo adicional debido a la inflación actual. El proceso inflacionario que estamos viviendo, el cual claramente no es pasajero, está afectando también a los combustibles. La recuperación económica a nivel mundial, que tiene como contexto una creciente demanda agregada y una oferta contraída por las distorsiones en la cadena de suministro, está requiriendo el uso de una gran cantidad de hidrocarburos. No sólo la elaboración de productos derivados del petróleo, sino también combustibles, son cada vez más demandados para poder continuar con las actividades económicas.

En esta semana el precio del crudo mexicano de exportación alcanzó los 89.1 dólares por barril, cuando en el paquete económico 2022 el gobierno federal lo estimó en 55 dólares por barril. En consecuencia, el precio de las gasolinas a nivel mundial está incrementado y este fenómeno no es distinto en México. Tal es la presión en los precios de las gasolinas, que la administración actual en México ha decidido quitar el impuesto a dicho bien por completo, aunque de manera temporal, con el objetivo de aliviar la pérdida del poder de compra de los hogares, y con miras de repetir dicha política.

En principio parece una política adecuada, sin embargo, hay un problema detrás de ello que al parecer la presente administración no está contemplando. Dada la tendencia actual creciente en los precios de los hidrocarburos y la expectativa de que el precio de curdo llegue a los 100 dólares por barril en los próximos meses, parece inevitable un subsecuente incremento en el precio de las gasolinas. Más todavía, la posible guerra entre Rusia y Ucrania está generando constantes presiones al alza en este mercado. Si se desata la guerra, lo cual es cada vez más factible, sin duda los precios del petróleo se dispararán. Recordemos que no sería la primera vez que se utilizaría la guerra como instrumento de política económica para generar la expansión en los mercados, esa que hace falta en muchas partes del planeta actualmente.

De ocurrir la guerra, la administración actual se enfrentaría con un gran problema ya que existirá un descontento social debido a la subida en las gasolinas. Claramente este escenario no es deseable ya que hay varios problemas acumulados que la sociedad mexicana ya no está aguantando. Sumarle un incremento a las gasolinas sin duda agudizará los problemas existentes entre un gran sector de la población y la administración pública. Aun cuando el precio del barril incremente los ingresos del gobierno federal, no creo que sea suficiente para compensar el aumento en el precio de la gasolina vía un subsidio federal, ni tampoco creo que se esté contemplando.

* El autor es académico y secretario de Investigación de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana.