Mañana inicia formalmente, en Acapulco, Guerrero, la 85 Convención Bancaria. La gran interrogante es: ¿habrá refrendo de las buenas intenciones y buena relación del gobierno lopezobradorista con la banca o habrá regaño y les exigirá que presten más, hoy cuando se requiere una decidida reactivación de la economía?

Luego de la pandemia, se reanuda la celebración del evento anual más importante de la banca privada en México, de manera presencial, bajo el título: Una Banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático.

Después de un tiempo de tregua, por lo menos en cuanto a los ataques directos y frontales en contra de la banca, del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está por verse cuál será el tono de esta cumbre.

A lo largo de los años la cumbre de los banqueros ha dejado ver el tipo de relación que guardan circunstancialmente el gobierno mexicano y los banqueros.

Desde sus tiempos como candidato, el ahora Jefe del Ejecutivo le pidió a los banqueros que le tuvieran confianza y les prometió que no afectaría a la banca.Se va a apoyar a la banca, no vamos a confiscar nada. No habrá expropiaciones ni nacionalizaciones, les ofreció.

En cambio, pidió a la banca que amplíe los servicios bancarios en el país, sobre todo a comunidades que más necesitan de recursos, porque advirtió que muchos municipios siguen sin servicios bancarios.

Eso fue en el año 2018, durante la 81 Convención Bancaria.

En el 2019, en la 82 Convención Bancaria se comprometió a no fijar el cobro de las comisiones de los bancos pero les pidió que la reducción de las comisiones se logre por la vía de la competencia, no con leyes ni regulando.

Y habló de que no habría bancos favoritos. Insistió en que los bancos amplíen sus servicios a todo el país aunque reconoció que se requiere mayor conectividad, vía internet.

En la 83 Convención Bancaria insistió en la necesidad de que los bancos tengan sucursales en todo el territorio nacional y anunció la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar.

Volvió a reiterar que no cambiarían las reglas del juego y que no habría ninguna reforma, promovida desde el Ejecutivo, que afecte a la banca de México. Los bancos se regulan con los bancos, el mercado se regula con el mercado, afirmó.

En la 84 Convención Bancaria el presidente ratificó que su gobierno seguiría siendo respetuoso de las empresas y de los bancos.

Les dijo que no cambiarían las reglas para que (los banqueros) sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional.

El presidente López Obrador les ha cumplido a los banqueros. Incluso ha rechazado las iniciativas tóxicas para regular las comisiones bancarias presentadas por el partido en el poder.

Pero hacia la segunda mitad del sexenio y con la premura por hacer crecer el Producto Interno Bruto y la falta de fluidez del crédito hacia los sectores productivos, es muy probable que cambie el tono del discurso presidencial.

La banca tiene 1.4 billones de pesos para prestar, pero sus tasas de interés son muy elevadas. Desde la banca de desarrollo se escucha la posibilidad de que pudieran regresar al primer piso, para ofrecer créditos a las Pymes a tasas del 6%.

El Presidente de México refrendará su posición o cambiará y regañará a los bancos para que presten y coadyuven al crecimiento económico del país.

Veremos qué dice el Jefe del Ejecutivo y qué ofrecen los banqueros.

Atisbos

¿CAMPEÓN? Llamó la atención la estrategia mercadotécnica de Banorte. Ayer invitó a los mexicanos a “recuperar” Banamex, en aras de convertirse en “el campeón de la banca mexicana” y confirmó su interés en comprarlo, aunque todavía no toma una decisión porque, dijo, Citi, todavía no da a conocer los detalles de la desincorporación.

Banorte soltó su nacionalista propuesta a unos días de que se inaugure la cumbre bancaria.

Aunque Banorte siempre se ha autonombrado el banco fuerte de México, lo cierto es que tiene muy importantes inversiones extranjeras. El presidente López Obrador ha dicho que no habría bancos consentidos en México, esperemos que en los hechos y en la circunstancia actual, sea una decisión de mercado la que se imponga, en el proceso de venta de Banamex. Al tiempo.

