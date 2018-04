Hasta que el obispo de Chilpancingo reveló su acuerdo con los grupos criminales de Guerrero, nadie sabía que existía Pueblo Viejo, la comunidad por la que intercedió el prelado. Y tampoco a nadie le importaba.

Pueblo Viejo está en la ruta de trasiego de droga. Hay muchas comunidades minúsculas así a lo largo de las rutas de los narcos, en Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y otras regiones. En ellas el poder de facto son los sicarios de las bandas criminales.

Los presidenciables saben que a los criminales hay que sacarlos de ahí, pero la violencia es políticamente incorrecta. Así pues, a los olvidados Pueblo Viejo, todos, sin excepción, les recomiendan acordarse de aquello de “aquí nos tocó vivir”.

¿Quién elige? ¿El votante o las encuestas?

Uno se explica que los políticos y sus equipos de campaña se afanen en crear la percepción de que las eventuales ventajas que reflejan distintas encuestas y sondeos muestran tendencias irreversibles del electorado. Claro, están en campaña.

No se explica, sin embargo, que algunos en los medios de comunicación empiecen a sostener la idea de que, a juzgar por los resultados más recientes de las encuestas, “el resultado de la elección presidencial ya está escrito”.

Reflejan un menosprecio al juicio de los votantes, pues son los votantes, no las encuestas, quienes deciden los resultados de las elecciones. Si no, pues ahorremos el costo de las elecciones y que se decida por encuestas, no por el voto.

¿Acepta Morena que se pudra la niñez?

Es una agitación cíclica la de la coordinadora del magisterio. Cada año, cada mayo, hacen demandas imposibles y realizan paros de labores que, tan cerca del fin del año escolar, presionan a padres y autoridades que se preocupan por el futuro de los niños niñas.

Oootra vez, las más belicosas secciones del CNTE inician paros escalonados y aprovechan que estamos en época electoral para exigir más y más, hasta volver al viejo estatus en que los “profesores” controlaban hasta las plazas magisteriales.

Al no importarles que millones de niños y niñas pierdan el año escolar y al decirse los dirigentes de la CNTE militantes de Morena, conviene preguntarle al lopezobradorista partido si está de acuerdo con que se pudra el futuro de la niñez oaxaqueña, michoacana y chiapaneca.

NOTAS EN REMOLINO

Se entiende que Ricardo Anaya anda en campaña, pero siquiera ha encargado averiguar cómo se manejaba el SME antes de la desaparición de Luz y Fuerza en el sexenio calderonista. ¿Acaso ofrece que vuelva aquella concesión que enriqueció a los dirigentes sindicales?... A juzgar por la instrucción presidencial de revisar los convenios de colaboración con Estados Unidos en todo el gobierno federal, se prepara para cualquier arrebato de Trump que obligue a México a tomar medidas... Los consejeros del INE negocian con la Federación Mexicana de Futbol, pues la fecha de la final del campeonato coincide con la fecha del segundo debate. Veremos cómo les va... El tiempo dirá si el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, recupera las obras de arte adquiridas por la profesora Elba Esther Gordillo con fondos sindicales... La Secretaría de Gobernación se ha visto obligada a calificar como “mentiroso” al gobernador de Chihuahua, Javier Corral... A quienes tienen una visión aldeana de cómo tiene que ser el jefe del Estado de una nación de 125 millones de habitantes, de la decimocuarta economía del mundo, habría que preguntarles cuánto vale el tiempo de un presidente...