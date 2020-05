En la semana pasada, el Presidente de la República pronunció una frase en sus homilías matutinas. “El pueblo me encargó que cuidara el dinero del presupuesto” y, con ello justificar su decreto, que por ilegal será letra muerta y explicar porque manda una iniciativa que le otorgaría discrecionalidad total en el manejo del presupuesto, con base en la idea que “ante una emergencia” que nunca se definió, él podría con su simple declaración hacer uso del presupuesto a su antojo.

Decenas de analistas han tratado el asunto hasta el cansancio, por lo cuál no me concentraré en ello. Me preocupa otra cosa, que mencioné la semana pasada, pero que se le ha concedido menos espacio y reflexión.

Vale la pena, sin embargo, decir dos cosas. La primera, su decreto quería hacer uso de alrededor de 662,000 millones de pesos. Con la Ley de presupuesto actual, puede hacerlo y lo hará, como ya lo anunció, aunque ese es su limite. Segundo, ¿para qué darse facultades extra en este contexto, si lo que sus semiexpertos habían calculado, ya estaba autorizado? La explicación sólo puede provenir de dos preocupaciones: la electoral, para alimentar a sus clientelas, y no perder estrepitosamente la mayoría en el congreso el año que entra. Y, la de poder controlar los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA) y, si me apuran tantito, al poder judicial.

Un ejercicio discrecional del presupuesto puede secar a esas instituciones, sin tener que discutirlo con nadie. Y, elecciones limpias y ciertas del año que entra y otras tareas autónomas, incluídas universidades, tribunales e instituciones que lo evalúan, no tendrían con qué operar, con la excusa de la pandemia.

Si ya intentó clausurar 10 subsecretarías con su decreto, a los que les seguiría pagando su sueldo, pero sin atribuciones, ¿por qué habría de detenerse a quitarles recursos a los OCA, que tanto le estorban en el ejercicio de lo que él llama: políticas públicas de la 4T? Sencillamente, no hay guante que le acomode.

Volvamos a nuestra discusión inicial. El Artículo 74, fracción cuarta establece que será facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar, revisar y modificar el presupuesto del Ejecutivo Federal. La ley que regula esta fracción es la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ahí se establece la forma en la que se ejercerá el presupuesto y a quién le toca qué. El Presidente tiene un margen de operación y corrección de hasta el 10% del presupuesto total. Esos son sus 660,000 millones de pesos. Por lo que necear con lo demás sigue siendo raro. Pero lo más extraño, es que en este contexto, se haya arrogado la responsabilidad de cuidar del presupuesto por mandato del pueblo, cuando existen reglas muy claras para su aprobación definición y administración.

Todos sabemos que le encanta al presidente brincarse la legalidad, pero lo que en este punto preocupa es que lo hace por absoluto interés personal y de acumulación de poder.

En la semana también apareció una propuesta de ley que reglamentara el artículo 29 constitucional, que se refiere a situaciones de emergencia en el que presidente puede declarar nulos todos los derechos por una emergencia.

El diablo anda suelto y López está lanzando globos y poniendo propuestas a ver cual pega. El asunto, me parece, es que como en Bolivia o Venezuela, él no se ve con una tarea de 6 años. Está buscando cómo perpetuarse en un proyecto que tardará en consolidarse, se dicen entre ellos. Todo esto sólo son ensayos para ver si pueden quedarse 20 o 40 años hasta que el proyecto se concrete y con la pandemia, utilizarla como anillo al dedo, para acelerar lo que pretenden. ¿Qué es eso? Claramente, nadie sabemos, más que López. Ojalá lo explique un día, mas allá de su infantilismo de ir contra el neoliberalismo.