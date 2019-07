Desde hace varios meses, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, plantea la necesidad de estudiar cómo sería la próxima reforma fiscal.

Ahora han empezado los diputados a presionar al titular de la SHCP, Arturo Herrera, para que prepare los detalles de cómo sería, con el claro propósito de mantener la salud de las finanzas públicas.

A principios de año hablaban de una reforma fiscal para el segundo semestre del 2021, pero ya empiezan a hablar de hacerla el año próximo, quizá porque ya vieron que, pese a los recortes, ya se acercan al límite de la cobija presupuestal que, hasta hoy es del mismo tamaño que hace uno, dos o tres años.

Sorpresiva presencia de Gobernación

Todavía el viernes parecía que el gobierno de la República les aplicaría a las manifestaciones de las organizaciones campesinas que reclaman no ser ignoradas por los programas oficiales la máxima clásica de “ni los veo ni los oigo”.

Resulta que sí los vieron y sí los oyeron. Por supuesto que no fueron recibidos en Palacio Nacional cuando estuvieron en el Zócalo, pero, antes de llegar a Bucareli, en el Hemiciclo a Juárez, de pronto, con campirano sombrero apareció el subsecretario de Gobernación.

Les ofreció a los dirigentes de la multitudinaria marcha instalar mesas de diálogo para analizar sus peticiones y ahí decidir cómo las atenderá el gobierno de la República. Los malquerientes descubrieron que sí, que sí hay una Secretaría de Gobernación.

CDMX: irresponsable comportamiento

Uno entiende que los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de CDMX quieren estar bien con los medios, pero no entiende que en ese afán actúen con gran irresponsabilidad al violar las reglas del debido proceso legal.

En el caso del secuestro y asesinato de un estudiante de una universidad del sur de la capital reparten “filtraciones” e informaciones parciales con una liberalidad que, insistimos, raya en la irresponsabilidad.

Al mencionar a presuntos implicados o simples sospechosos, sin tener aún las pruebas, sólo manchan reputaciones, lo cual hasta podría hacerles reos de responsabilidades jurídicas. ¿No hay nadie que contenga el protagonismo?

NOTAS EN REMOLINO

La discusión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el reportero Arturo Rodríguez de Proceso nos permitió atisbar lo que piensa y espera el presidente de los medios y los reporteros. Y, claro, ya nadie puede darse por sorprendido... Uno entiende que Porfirio Muñoz Ledo construye con su disidencia una especie de legado de su pensamiento político, pero, con todo respeto, sus opiniones en materia migratoria dejan claro que él no tiene la responsabilidad de conducir la política oficial. Y qué bueno... Pronto, si México juega bien sus cartas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, ocupará un asiento en el Consejo de Seguridad. Ojalá y convenza al presidente y al canciller de que es la oportunidad de una política quid pro quo con Estados Unidos... Claro que no es sorpresa que el programa para Pemex busque recuperar su calidad de principal empresa paraestatal, sorprende que Standard and Poors esperara otra cosa... Faltan cuatro semanas para el inicio de clases en todo el sistema educativo nacional y no llega a 60% el porcentaje de libros de texto que se han entregado en escuelas de la República. Tic, tac, tic, tac... Despidieron a choferes de las pipas compradas emergentemente para Pemex. No sabemos si a todos. Aunque haya sido parte de la planta de choferes, ¿qué harán con las pipas que adquirieron en EU?