Mucha gente piensa que la gente más endeudada es la que menos tiene, pero no es así. Es un problema que se da en todos los niveles sociales y que tiene distintas caras. Sin embargo, en muchos países del mundo, el sector más afectado es la clase media.

Hay muchas causas y ya hemos hablado de ellas. Muchas veces la gente no tiene claras sus prioridades o las confunde. Otras piensan que vivir a crédito es “normal”, todo el mundo lo hace y es la única forma de lograr cosas. La mayoría no conoce el efecto que los créditos tienen en sus finanzas personales y su costo, tanto financiero como de oportunidad (impacto en su flujo de efectivo futuro).

A lo largo del camino me encontrado con personas de todo tipo. Una vez me tocó ayudar a una pareja que simplemente no sabía decir que no a sus hijos. Los tenían en un colegio de prestigio pero rodeados de personas con mayor capacidad económica y donde para pertenecer había que tener cosas similares. Tenían smartphones, juegos de video, tenis de marca, vacaciones en ciertos resorts, clases particulares, terapias, etc.

Esta pareja tenía ingresos muy elevados (ambos ejecutivos de alto nivel) pero no eran empresarios. Sus deudas a corto plazo (tarjetas de crédito, préstamos de auto y créditos personales) sumaba más de millón y medio de pesos. Además de la hipoteca de la casa.

El pago mínimo de todos sus créditos les tomaba más de 70% del ingreso neto familiar y ya se sentían con la soga al cuello, aunque todavía podían cubrirlo.

Recuerdo cuando les hice el cálculo de su patrimonio. El saldo de en sus cuentas bancarias era cercano a cero (lo mucho que les llegaba como ingreso se iba rápidamente). No había inversiones, ahorro voluntario para el retiro, nada. Su patrimonio era positivo, pero muy pequeño tomando en cuenta el valor de la casa y su respectiva hipoteca. Su patrimonio circulante (quitando casa e hipoteca) era negativo. Aunque por fuera parecía que lo tenían todo.

Ellos ya habían intentado acercarse a alguna institución financiera para buscar una restructura. Querían seguir pagando, pero intentaban refinanciar sus créditos a un plazo mayor, para tener un manejo un poco más cómodo. Se los negaron, porque muy pocos bancos ofrecen ese tipo de programas. El propio gerente les dijo que si dejaban de pagar, a lo mejor el banco les ofrecería algún esquema. Es increíble. Dejar de pagar nunca debería ser una opción.

Hicimos juntos un análisis y les hice un plan para salir de deudas que les permitiría salir de todos sus créditos (excepto la hipoteca) en poco más de tres años. Pero para lograrlo, tendrían que olvidarse de lujos, específicamente vacaciones familiares y regalos caros de navidad. Además de suspender el uso de tarjetas de crédito.

Les enseñé también a hacer un plan de gastos, tomando en cuenta gastos irregulares, los cuales tuvimos que reducir significativamente. La mayoría eran de calidad de vida (viajes, regalos, como mencionamos) pero no eran indispensables. Y les recomendé hablar con sus hijos de esa situación, quienes no tenían ni idea de la verdad financiera en casa.

Todo esto es un proceso iterativo, sin duda. Es un camino de aprendizaje. Tomar el control de nuestro dinero no es algo que se logra de la noche a la mañana. Al principio uno falla, pero uno aprende a cambiar su plan (por eso es tan importante que sea flexible y que lo podamos adaptar sobre la marcha, para corregir el camino).

