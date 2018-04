No es el despliegue de guardias nacionales en la frontera, sino el tono grosero y ofensivo con que lo anuncia la Casa Blanca, en un paso más de las tácticas electorales de Donald Trump, en humillante menosprecio de México. Todos, casi sin excepción, esperamos una respuesta del gobierno de México, enérgica y orgullosa.

Hace 29 años, funcionarios de un gobierno mexicano asfixiado por la deuda externa la renegociaban en Washington. Los grandes bancos acreedores actuaban con grosera intransigencia.

La opción era declararse en default con sus brutales consecuencias económicas, mas ante la intransigencia, el gobierno de México ordenó el regreso de sus negociadores. Intervino la Casa Blanca, los banqueros de pronto hicieron concesiones y se renegoció la deuda externa. A veces hay que arriesgar.

Campañas: discuten lo irrelevante

Quizá, como dicen, los “cuartos de guerra” de los candidatos y la candidata presidencial maniobran para llegar al primer debate, el 22 de abril, en mejor posición que la actual. Eso explicaría que en cinco días de campaña no hayan discutido nada relevante.

No discuten los problemas que realmente importan a los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Por ejemplo: los problemas de la violencia criminal que agobia a tantas regiones del país.

Ninguno de los cuatro aspirantes a la Presidencia dice cómo evitarán que, en tantas comunidades rurales, aisladas y dispersas, y en no pocas semirrurales, los habitantes se vean forzados a convivir con las bandas criminales, el poder de facto.

¿Son think tanks las OSC?

Es paradójico que en un país donde existen tantas organizaciones de la sociedad civil no haya ninguna que haga estudios, análisis de la realidad nacional, para dar ideas que permitan a los políticos modificarla para bien de la población.

Esa es la función de los llamados think tanks, que en otras naciones suelen preparar opciones para que las instituciones gubernamentales pongan en marcha programas de políticas públicas, viables, realistas, sin sesgos ideológicos o partidistas.

Nadie pide que las organizaciones de la sociedad civil no representen intereses, pero sus estudios, conclusiones y propuestas deben al menos ser lo suficientemente sólidos como para contribuir a los más, no a los menos.

NOTAS EN REMOLINO

Si los consejeros del INE no dejan de un lado ciertos juicios de valor, evidentes en la conferencia de prensa la organización de los tres debates presidenciales puede resultar algo así como el famoso “parto de los montes” y el formato no producirá los resultados que tantos han pedido... Ojalá y para los debates ya los aspirantes a la Presidencia de la República tengan idea clara de cómo harán para atender los problemas... Por cierto, tal parece que los equipos de campaña aún no se ajustan para el tramo final que está a 86 días de distancia y todavía creen que en el camino se acomodarán las calabazas. Cuidado, porque a veces no sólo no se acomodan, hasta se caen de la carreta... Ya fue designado el remplazo de José Calzada en la Secretaría de Agricultura. Se trata del tamaulipeco Baltazar Hinojosa, quien aspiró a ser gobernador de su entidad... El encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, ha insistido ante representantes de varios gobiernos extranjeros en que el combate al tráfico de armas exige de un esfuerzo conjunto, si se quiere reducir con éxito...