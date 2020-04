Nadie puede exigir lo imposible, en un país como México, todo programa para resolver crisis económicas, como un general que planea una batalla, sabe que las bajas serán inevitables, sólo hay que procurar que sean las menos posibles.

Se afirma que los programas para enfrentar la crisis económica los anunciará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo. Nadie espera que olvide las prioridades transformadoras de su gobierno.

Sí le podemos exigir que los daños en la economía real, quiebra de empresas y pérdida de empleos sean los menos posibles. Para ello debe soslayar las telarañas ideológicas, como la de la STPS, que no distingue entre pequeñas y grandes empresas.

Nadie nos madruga, dicen en CDMX

Antes de que llegue la ola de contagios del Covid-19 a la Zona Metropolitana del Valle de México, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, autorizó la instalación de cinco hospitales temporales.

También informó la titular de Salud, Olivia López Arellano, que adquirió 400 ventiladores para atención en cuidados intensivos, los cuales complementan los que tienen otras instituciones de salud del gobierno federal.

Acciones que, aunque no parezca, demuestran que la doctora Sheinbaum no sólo tiene “buen verbo”, sino que también toma decisiones enérgicas y quizá impopulares, algo que no pasa inadvertido a la legión de madrugadores de Morena.

¿Habrá ventiladores hechos en México?

La empresa Meditronic, trasnacional que posee una patente de ventiladores para terapia intensiva, cuya vigencia vence dentro de dos años, anunció aquí en México que la libera para fabricarlos en nuestro país.

Eso significa que todos los detalles técnicos y claves tecnológicas estarán gratuitamente a disposición de la empresa que en México esté dispuesta a fabricarlos y ponerlos a disposición de las autoridades de salud.

El costo, en estos tiempos de especulación, sin duda sería infinitamente más barato que la actual cotización internacional para esos aparatos. Falta que el gobierno federal promueva su fabricación con las empresas del sector.

Notas en remolino

Aunque sea políticamente incorrecto, vale citar al Fondo Monetario Internacional que sugiere a los gobiernos enfrentar las crisis sanitaria y económicas con “políticas de guerra”... Por cierto, hay quienes sugieren que un programa de auténtico apoyo a las empresas de la República sería que el gobierno federal pusiera en marcha un programa que cubriera todos los adeudos atrasados a sus proveedores... Competencia para disponer de medicamentos contra el Covid-19. Estupendo, pero no olvidemos que deben someterse a pruebas clínicas para asegurarse de que, en términos científicos, no salga peor el remedio que la enfermedad... Los gobernadores de las entidades más pobres piden un programa de apoyo alimentario para los damnificados por las crisis sanitaria y económica... Con todo y pandemia, el crimen no descansa. Las cifras oficiales revelan que en marzo hubo 2,585 homicidios, a los que se suman las extorsiones y asaltos... Por cierto, en Tamaulipas hubo bloqueos y enfrentamientos entre criminales y policías... Elecciones en Coahuila e Hidalgo, quizá para julio o agosto...