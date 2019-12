Vivimos en un país violento. Más de 38,000 personas han muerto asesinadas sólo en 11 meses (SSP), el número atroz de desapariciones alcanza ya más de 52,000 en 12 años, según nuevas mediciones de la Comisión Nacional de Búsqueda; los feminicidios siguen ensombreciendo la vida de familias y comunidades, con una saña desmedida; la trata de personas sigue devorando a hijas e hijas, ante autoridades imperturbables o coludidas. El miedo impide viajar en carretera o pasear de noche; algo tan sencillo como desplazarse en un taxi o Uber se ha convertido en un riesgo. Y ¿nosotros? Nosotros, como sociedad, continuamos con nuestras vidas, buenas o malas, como si esto sucediera en “otra parte”. ¿Hasta cuándo?

Este esbozo incompleto no busca contribuir a la desesperanza sino invitar a la reflexión ante el sombrío panorama de nuestro país, desgarrado por el crimen organizado, las políticas de militarización de los tres gobiernos, la misoginia, la homofobia y otros odios.

En esta reflexión no podemos olvidar la existencia de colectivos de mujeres, familiares, jóvenes o de comunidades que han levantado la voz y actúan contra la violencia. Gracias a ellas el olvido social y la política de negación oficial no han ocultado del todo el dolor y la degradación que esas cifras y hechos apenas logran resumir. Gracias a quienes han protestado en las calles, a quienes han denunciado crímenes y buscado a sus desaparecidos, a quienes siguen exigiendo justicia para todas y todos, podemos saber que no es normal vivir en un país de fosas, masacres y crímenes cotidianos.

Saberlo, o poder saberlo, sin embargo, no basta. No basta porque conocer o poder saber algo de la realidad e ir aceptando lo inaceptable, la violencia extrema, sin reaccionar contra su normalización, nos hace testigos mudos y, con el tiempo, cómplices de las atrocidades grandes y pequeñas que van degradando nuestra vida social y personal. ¿Podemos seguir viviendo “en paz” sin tomar conciencia de la magnitud del daño que vivimos desde el 2006-2007 o desde 1993? (Por sólo mirar hacia el inicio de la militarización de la seguridad pública o de la documentación del feminicidio en México).

Cuándo alguien —de fuera o de vuelta a este país— nos pregunta: “¿Por qué la sociedad no reacciona contra tanta indignidad?, ¿dónde está el rechazo social a una violencia tan brutal y cotidiana?”, ¿qué podemos contestar? Que un contexto violento, como éste, favorece la normalización de otras violencias “más pequeñas” o añejas así como la tolerancia social hacia ella, como planteara Ignacio Martín-Baró en la Centroamérica de los años 80. Que estos años de militarización y enfrentamientos con el crimen organizado y al interior de sus facciones han añadido terribles cargas traumáticas a traumas más antiguos en muchas regiones. Que mucha gente sólo puede preocuparse por su sobrevivencia diaria.

Que a otra poco le importa lo que suceda en el mundo mientras su mundo permanezca intocado. Que no propicia la solidaridad, el peso del racismo, clasismo, sexismo que nos siguen dividiendo. Que los discursos oficiales desde hace décadas y hasta hoy, en cambio, han contribuido a la estigmatización de las víctimas, a la descalificación de quienes son “diferentes a mí” (de mil y una maneras, en una fragmentación al infinito), al acallamiento de quienes disienten… Éstas y muchas otras razones pueden ayudarnos a explicar la apatía (real o aparente) con que recibimos, como colectividad y como individuos, cada nueva noticia de un ataque a nuestros derechos y a nuestra vida y dignidad, ataque que nos afecta, suceda donde suceda, aquí o a 1,000 kilómetros, porque vivimos en un mismo país y esto nos hace corresponsables de lo que en él sucede.

En estos días, preguntémonos: ¿cuál es entonces el límite de violencia que hará estallar nuestra tolerancia a la barbarie, a la depredación y al silencio cómplice? ¿Es ésta la vida en común que queremos vivir?

