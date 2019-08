El affaire desatado por las declaraciones de la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Ricardo Peralta ya forzó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a deslindarse de las “negociaciones” con grupos de presunta autodefensa.

Aún así, el tema se ha manejado con tal ambigüedad que no está claro si Gobernación decidió por su cuenta explorar una vía contra la violencia o si creyeron tener el aval de Palacio Nacional, ayer negado como en la Biblia, tres veces.

Como sea, debe estar ya claro para los operadores de Palacio Nacional y del Gabinete que muchos asuntos de Estado, por su sensibilidad, no pueden dejarse al arbitrio de los indiscretos, porque, para tener éxito exigen del mayor de los sigilos.

Morena: el proyecto de Bertha Luján

Se han alineado las fuerzas que disputan la dirigencia nacional de Morena, alineadas, como suele ocurrir con los Partidos en el Poder, en función a proyectos de largo aliento, de muy largo aliento.

La señora Yeidckol Polenvsky se aferra a ser reelegida con aspiraciones a ser alfil de un grupo. Junto a ella está el aún coordinador de la mayoría de los diputados morenistas Mario Delgado, como pieza de otro grupo.

A ellos se enfrenta la señora Bertha Luján, quien afina un proyecto para formar comités vecinales de Morena en todos los municipios, confiando que se ajusten al proyecto político electoral del Presidente López Obrador.

¿Quién incita la agitación de migrantes?

Al paso de los días es más evidente que las autoridades mexicanas empiezan a ser rebasadas por la realidad en el cumplimiento de las tareas migratorias negociadas con Washington por el canciller Marcelo Ebrard. La prueba es la creciente rebeldía de algunos migrantes en los campos donde se alojan.

Es posible que la tarea de contener a los migrantes centroamericanos sea la más difícil emprendida en ese campo en muchas décadas, pero también es posible que esa tarea la compliquen los agitadores que sirven a intereses extranjeros.

En los recientes desórdenes en Chiapas ya apareció, otra vez, con la impunidad que le da su pasaporte estadunidense, el agitador profesional Irineo Mújica, con sus denuncias y proclamas de oscuro patrocinio, pues no se conoce el origen del dinero que lubrica la agitación.

NOTAS EN REMOLINO

Las reglas de etiquetado para la “buena alimentación”, parecen tener su origen en la subcultura “hípsters” de tantos de la 4T, tan alejada de lo que se come allá en el llano. Por ejemplo, advierten que “los refrescos engordan”. Sí, pero también son fuente de energía para miles de trabajadores.... Los tomateros mexicanos, en su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, aceptaron la revisión en la frontera de los camiones con tomate de exportación que, en los hechos la revisión no será exhaustiva, no puede serlo... Ya el Consejo Coordinador Empresarial pidió que se le hagan ajustes a la ley de extinción de dominio, porque, como está, se puede convertir en instrumento para despojar por denuncias anónimas a empresas y ciudadanos de su dinero y sus bienes... De pronto el senador Martí Batres ha decidido que sólo peleará en el seno de su partido el que no le hayan reelegido como presidente de la mesa directiva del Senado... Quien, por su larguísima experiencia no come lumbre es el diputado Porfirio Muñoz Ledo y hace votos para que los conflictos entre legisladores morenistas se resuelvan en la conciliación... Otro despropósito, uno más, del gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla. Ahora el presidente del congreso estatal anuncia que se “consultará” a los cachanillas si quieren gobernador por dos o por tres años. Falta que la consulta sea a mano alzada. El mar marea y la ambición enloquece...