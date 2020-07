Es necesario tomar medidas adicionales para paliar los enormes costos económicos y sociales que dejará esta crisis, advierte el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel.

En un estudio sobre Los Impactos Económicos de la Pandemia en México, el economista parafrasea a Franklin D. Roosevelt, en uno de sus discursos durante la implementación de la política del New Deal, titulado “Discurso sobre la supervivencia de la empresa privada”.

Exhorta a que aprendamos de la historia, a actuar con inteligencia, a evitar que más gente caiga en situación de pobreza, a ayudar a soldar las tuberías rotas de la economía y a hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

Esquivel hace un ejercicio muy puntual del estado actual de la economía. De los escenarios para el cierre de año y de las distintas alternativas que se plantean para superar la crisis económica.

Parte de un diagnóstico en el que prevé que la economía mexicana podría registrar al cierre del año 2020 una contracción de entre -8.5% y -10.5 por ciento.

Y estima que la recuperación de los niveles de producción previos a la pandemia del Covid-19, se lograrían hasta el año 2022.

En función de diversas estimaciones que señalan que alrededor de 9 millones de mexicanos podrían pasar a ser considerados como pobres, y un número similar podría caer en pobreza extrema, el subgobernador, destaca que este efecto podría llevarnos a alcanzar una de las tasas de pobreza más elevadas en lo que va del siglo.

A la larga, este será quizá el impacto más duradero y doloroso de esta crisis que requiere una atención de carácter más inmediato, subraya.

Sin cortapisas, advierte que la crisis dejará una multitud de nuevos pobres: personas que antes de la pandemia tenían un empleo o una fuente de ingreso y que a partir de ahora ya no la tendrán. Esas personas muy probablemente no eran beneficiarias de ningún programa social. De hecho, quizá no eran pobres, pero aun así eran económicamente vulnerables

Por eso, Esquivel propone que se tomen medidas adicionales para paliar los enormes costos económicos y sociales que dejará esta crisis.

Respecto a las respuestas gubernamentales dice que ni está claro que la opción correcta sea una respuesta de política fiscal agresiva como tampoco se justifica una política de contracción del gasto.

En cambio se pronuncia por un paquete de medidas que incluyen un seguro de desempleo de emergencia; un programa de protección a la nómina; el diferimiento en el pago de contribuciones sociales a micro, pequeñas y medianas empresas; un programa especial de apoyo para el pago de rentas y otros costos fijos para negocios afectados por la pandemia y un programa de apoyo mínimo a los trabajadores informales.

Ojalá que en el gobierno mexicano lo escuchen y atiendan sus ideas y propuestas.

Sin duda los tiempos son otros. Del hermético Banco de México pasamos a una institución mucho más transparente y abierta, en el que la voz del gobernador no es la única.

Hoy al menos un par de subgobernadores, emiten vía Twitter, opiniones y hasta estudios sobre la economía.

Sin duda, se trata de una nueva y positiva época, en la que además de la creciente transparencia institucional, se registra la siempre interesante actividad en redes sociales de algunos de los integrantes de la junta de gobierno del Banco Central.

Ayer, los subgobernadores Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, cada quien por su lado dejó huella. Ambos, hay que recordarlo, fueron designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esquivel es muy cercano al Jefe del Ejecutivo.

Heath dijo que las bajas tasas de interés podrían provocar una mayor depreciación del peso y la aceleración de las salidas de capitales.

Al participar en el seminario virtual Economía y sociedad a partir de la pandemia, reveló que a la fecha se ha registrado la salida de 17,000 millones de dólares.

A la fecha Banxico ha recortado su tasa de referencia 325 puntos base a 5%, desde su nivel más alto de 8.25 por ciento.

Los tiempos han cambiado y la participación pública de economistas tan prestigiados como los subgobernadores de Banxico es muy valiosa.