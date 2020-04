A la hora de pergeñar estas líneas, faltan más de tres horas para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lea el primer informe de su segundo año en el gobierno y, de paso, resuelva recientes discusiones dentro y fuera de Palacio Nacional.

Sin saber qué anuncios se harán, quien esto escribe se atreve a sugerir que serán los que considere adecuados para, como ha dicho en días recientes, "profundizar el cambio ofrecido desde el inicio de la administración".

Muchos opinan que después de las crisis sanitaria y económica se ajustarán los paradigmas de las principales economías del mundo. Para Palacio Nacional esa es la esperada ventana de oportunidad para completar los cambios prometidos. Veremos.

Fideicomisos: de una bolsa a otra

Pocos, salvo funcionarios privilegiados del gobierno lopezobradorista, sabe bien a bien cuáles son los fideicomisos que desaparecen como resultado del decreto presidencial de su extinción y menos cuánto dinero tenían.

Como sea, estos fideicomisos tuvieron que invertir la mayor parte de sus recursos en papeles del gobierno. Como cuando uno compra mil pesos en Cetes a 90 días. El gobierno se compromete a pagarnos los mil pesos más intereses.

Entonces, al eliminarlos no encontrarán miles de millones en las tesorerías fideicomisarias, no en billetes, sino en instrumentos de deuda del gobierno. Uno, lego, supone que el gobierno lopezobradorista simplemente recibe sus propios bonos.

Reforma electoral, patético fanatismo

"Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema", escribió alguna vez Winston Churchill. Y tuvo razón, como lo hemos comprobado en estos tiempos nublados.

Connotados personajes han manifestado recientemente su opinión de la urgencia de hacer una reforma política, para de una vez por todas se elimine la tentación del dinero para los partidos políticos.

Unos la proponen para finalmente eliminar a los adversarios, otros, de vocación democrática, por sus fanáticas y puritanas fijaciones sobre la política y los políticos, se convierten en ingenuos compañeros de viaje de los autoritarios.

NOTAS EN REMOLINO

Al hablar sobre la lucha contra el Covid 19, el titular de Marina, Almirante José Rafael Ojeda, dijo que la batalla la ganarán los países disciplinados. Así, poco a poco saltan las diferencias entre el trato que recibe el personal de salud de la autoridad civil y el recibido de la autoridad militar, ésta no improvisa... Violento fin de semana, solo el pasado sábado murieron asesinadas 52 personas. En Madera, Chihuahua, fue de 19 muertos el enfrentamiento entre bandas criminales... ¿Cree de verdad el subsecretario Jesús Seade que es "business as usual" para el T-MEC en el Congreso estadunidense?... Por cierto, la línea de la política exterior actual parece ser el "debe ser". Por eso se piden intervenciones de la ONU para las cuales no tiene ni la autoridad y menos el poder... Ya quedó mocho el Consejo General del INE . Quedan sólo siete consejeros... Eso de la decadencia de Estados Unidos es, por ahora, wishful thinking. Olvidan que somos socios comerciales...