Nadie puede tener dudas acerca de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de enfrentar la crisis económica con políticas que, dijo, son la mexicana versión de las de Roosevelt, aquellas calificadas como capitalismo de Estado.

Ratificó su propósito de estimular el consumo y combatir el desempleo con sus programas sociales y los grandes proyectos de infraestructura. Su afirmación de que las finanzas públicas están muy bien, empero, encierra una contradicción.

Si las finanzas públicas están tan bien, ¿cuál es el propósito de un recorte de tres cuartas partes del presupuesto en gastos generales, mantenimiento y materiales? Uno pensaría que es señal que algunas costuras ya rechinan.

Malintencionadas omisiones de la 4T

Desde el pasado marzo supieron en la Cámara de Diputados que habría cuatro vacantes en el Instituto Nacional Electoral, por el fin de la gestión de cuatro consejeros, pero la mayoría morenista ha hecho tortuguismo.

Han sabido aprovechar el farragoso procedimiento prescrito por la ley para escoger a los consejeros electorales, un procedimiento que nace de las sospechas, a veces fundadas, pero la mayoría del tiempo simplemente irracionales.

Esta semana habrá decisión legal y siguen las entrevistas de aspirantes. Morena retrasará el proceso, pues en septiembre empieza legalmente la elección del 2021 y, quién sabe, hasta podrían dejar que empezara con un INE mocho.

¿Diferencian estadísticas de personas?

Nos dicen desde el Gobierno de la República que se han perdido un millón de empleos hasta abril, más los que se pierdan en mayo, por supuesto, pero nadie pierde el sueño.

Así como un millón de hombres y mujeres perdieron sus empleos por la crisis resultante de la pandemia, nos dicen que en programas sociales y la industria de la construcción crearán 2 millones de empleos, más de los perdidos.

Así, con la frialdad del más puro neoliberal, buscan cuadrar las cifras, las estadísticas. Como cualquier neoliberal, las pequeñas tragedias personales de hombres y mujeres que perdieron sus empleos se reducen a números por cuadrar. Tan, tan.

Notas en remolino

A juzgar por el lenguaje de la narrativa oficial, la decisión política de que la pandemia ya no sea motivo de parálisis de la economía está tomada. Quizá es mejor que el doctor Hugo López-Gatell acuda a la invitación de la OMS, porque hasta hoy mantiene su congruencia como vocero de la política de salud... Por cierto, el director de medios del Estado, Jenaro Villamil, debiera ser menos impetuoso en las redes sociales, porque su calidad de funcionario no encaja con las descalificaciones de las políticas sanitarias de Estados Unidos. No está el horno para bollos... ¿Cuántos empleos adicionales a los 100,000 ya perdidos en CDMX se perderán entre los proveedores y prestadores de servicios que sufrirán por recortar 50% el gasto del gobierno capitalino?... Las autoridades mexicanas se olvidaron del compromiso del 2018 con el gobierno norteamericano para proteger a la vaquita marina. No lo hicieron y ahora prohíben la entrada de productos pesqueros del Golfo de California...