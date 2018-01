La detención arbitraria, maltrato, abandono, daño psicológico y físico, infligidos a Marco Antonio Sánchez Flores entre el 23 y el 28 de enero, sacan de nuevo a la luz la grave crisis de policía y procuración de justicia que vivimos en la Ciudad de México.

Este caso, en efecto, no es único, es sólo uno que, gracias a las redes sociales y algunos medios, causó enorme indignación y movilizó a la ciudadanía. Sin ésta, es probable que el joven de 17 años siguiera desaparecido.

Como han documentado varios medios, las violaciones graves a derechos humanos que suceden desde hace años en el país, se dan también en la capital.

La falta de preparación y arbitrariedad de la policía en el News Divine en 2008 y sus actos criminales en el Haven en 2013, son sólo dos de los antecedentes más oprobiosos de lo que hoy viven decenas de jóvenes, hombres y mujeres, en la mal llamada “Ciudad amigable“ (¿con las mujeres? ¿la juventud?). Según datos de José Antonio de Alba y Arturo Contreras Gamero en el portal Pie de Página, entre 2012 y 2017, la CDHDF hizo 25 recomendaciones por violaciones a derechos humanos a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría capitalinas. Las malas prácticas del equipo de in-seguridad actual vienen de lejos.

Como de costumbre, las autoridades han seguido el mismo patrón de normalización de la violencia institucional, silencio cómplice y hojarasca retórica en su afán de minimizar crímenes sonados. Algunos medios y personas ya han puesto en marcha también el intento de criminalización o descrédito de la víctima, en incurren así mismo las autoridades, para justificar conductas intolerables e ilegales.

Esta vez, sin embargo, la ciudadanía expresó su hartazgo y enojo, en redes y en un mitin de protesta el domingo. La aparición con vida de Marco Antonio no resuelve el caso ni exime a las autoridades de dar explicaciones completas y claras de lo sucedido y castigar a todos los culpables tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, donde el menor tampoco recibió la atención debida.

Falta aún saber qué fue lo que pasó, qué le hicieron a Marco Antonio y quiénes son responsables, y qué secuelas físicas, mentales y psicológicas le pudieron dejar. La reparación del daño no será nunca suficiente pero debe cumplirse.

Lo mismo que el feminicidio de Lesvy, cuya resolución está pendiente, o el de Mara Castillo en Puebla, la desaparición forzada (así sea temporal) de Marco Antonio parece ir rompiendo la burbuja en que todavía vive parte de la ciudadanía capitalina. Ninguno de estos casos es excepcional, ni en la zona metropolitana ni en el país.

Desde hace años, y sobre todo desde 2007, hablamos de desapariciones, feminicidios, detenciones arbitrarias, extorsión y otros delitos en que participan, por acción u omisión policías, ministerios públicos y jueces, y de los que son cómplices las autoridades que prefieren simular o callar, apostando al olvido o al exceso de trauma de la ciudadanía.

La alerta de violencia de género (AVG) para la Ciudad de México, solicitada el año pasado y que debe resolverse en febrero, se debe precisamente a graves fallas en la procuración de justicia.

En un caso tras otro, además de la violencia delincuencial, se corrobora la violencia institucional contra las víctimas y sus familias, desde la criminalización y las amenazas hasta la impunidad de los crímenes. Por sí misma, la inevitable declaración de la AVG no será suficiente, como no lo ha sido en otros estados, si no cesan la violencia institucional y la política de simulación. Sin un cambio de fondo, seguiremos siendo víctimas en potencia de las propias autoridades.

Mirar de frente la realidad, denunciar y rechazar la criminalización de la juventud, la impunidad de los feminicidios, asesinatos y desapariciones, la extorsión y la corrupción en nuestra ciudad es solidarizarse con quienes son víctimas de un sistema podrido que pretende naturalizar y justificar la ilegalidad. A la indignación deben seguir, como en este caso, la movilización y la exigencia de justicia.