La posibilidad de una pobreza tan buena que es capaz de justificar el crimen parece ser un nuevo capítulo en la saga de perdones a la que nos enfrentamos con más frecuencia. El gobierno no actuará contra quienes se ven “obligados” a cometer actos ilícitos. Esta posición da de qué pensar: ¿Qué caracteriza un crimen “necesario”? ¿Quién decidirá qué actividad ilícita es necesaria y cuál no? El nebuloso criterio, el cual es tan arbitrario como cualquier otro, parece haber sido acordado con anterioridad por el gobierno, pues ya se ejecuta como política.

Pensar el crimen como necesario para algunas personas y decidir no aplicar la ley cuando un delito ocurre parece ser, en un principio, una puñalada más al Estado de Derecho (una práctica a la que gobiernos anteriores nos han dejado más que acostumbrados), pero esta nueva política tiene una implicación ética más violenta, pero quizá menos aparente. Es este punto de reflexión en el que me gustaría concentrarme.

Decidir que hay quienes no tienen otra opción más que ser criminales y, por otro lado, aplicar o no aplicar la ley en casos selectos tiene un resultado fatal: borra e ignora condiciones de igualdad y dignidad entre las personas. Más importante aún, le niega al sujeto una posición de humanidad compartida. Cuando se ve el crimen (o cualquier otro acto, en realidad) como “necesario”, se decide que el agente no es culpable ni responsable, pero, sobre todo, se decide también que no tiene opción y, crucialmente, que tampoco posee autonomía o control sobre sí mismo. Tal decisión genera otra clase de persona, una sin agencia y sin la dignidad que se le confiere a quien puede decidir autónomamente.

En el mejor de los casos, esta actitud parece un trato condescendiente y ofensivo, pero la parte que me interesa es el factor deshumanizante que tiene esta política de vanguardia.

Libertad, decisión, pensamiento, autonomía y la posibilidad de devenir como subjetividad; frente a las piedras angulares de lo que conforma a un ser humano, el gobierno ha decidido que hay personas incapaces de ser sujetos, que viven como esclavos de una necesidad que los mueve al vicio y al crimen. El gobierno ha decidido que hay gente por debajo de las facultades de las que hablo, y ahora falta a la misma humanidad de los ciudadanos en el sentido más radical de lo que implica ser un sujeto.

Debo aclarar, es muy probable que la posición del gobierno frente al crimen “por necesidad” tenga una fuente bienintencionada y un motivo altruista. Sin embargo, si las buenas intenciones devienen en la violencia contra las condiciones de igualdad éticas y epistémicas del otro, estandarizada como política de Estado, oponerse a su aplicación no resulta difícil.

El crimen por necesidad, ahora defendido y normalizado, parece ser la nueva herramienta con la que un gobierno intenta enmendar sus propios fracasos y problemas, así como los crímenes y vicios de otro: un terrible gobierno al cual no puede dejar de perdonar.