El pasado 4 de julio una familia de Aguascalientes fue reportada desaparecida, luego que habían viajado hacia Hidalgo. Se iniciaron investigaciones y el pasado domingo aparecieron sus restos en Tayahua, Zacatecas.

El señor Andrés, su esposa María Yanet y su hijo de tres años. Los asesinaron y los desmembraron. Horrible crimen, más que horrible, ¡los asesinos decapitaron al niño de tres años!

Siempre hay gente sin alma, pero ¿en qué sociedad nos convertimos cuando callamos ante la política oficial de dejar hacer y dejar pasar que facilita que, impunemente, gente sin alma decapite un niño de tres años. ¿Cuándo gritaremos basta?

Sucesión, ahora la ven, ahora no

Con habilidad de ilusionista, el Presidente Andrés Manuel López trae a la opinión publicada como loros a toallazos con sus tácticas de conducción de una prematura sucesión presidencial.

No vas, sola, advierte a Claudia Sheinbaum, al dejar claro que la comida del canciller Marcelo Ebrard con el personal de la cancillería filtrada a los medios es parte de la partitura escrita por Palacio Nacional.

Con la complacencia presidencial, Ebrard explicó que agradeció ser tomado en cuenta, recordó que faltan dos años y medio, a trabajar y a ser leales. Imposible que el Presidente encuentre una declaración más institucional. Ah, la bendita disciplina.

¿Quién modera la intolerante discordia?

Aunque por ahora, por las circunstancias, vuelve a prevalecer el clima de exaltación producido porque el Presidente de la República insiste en su rol de cabeza de un movimiento político, no de un Gobierno para todos.

Imposible que no se registren las crecientes expresiones de intolerancia que cada día parecen dificultar más el diálogo entre las fuerzas políticas de la Nación en un ambiente de ánimos encendidos que tendrá que apaciguarse.

Las fuerzas políticas, para tranquilidad de la mayoría que sólo somos espectadores del deterioro del clima político y social, están obligadas a ponerse de acuerdo y, querámoslo o no, sólo el Presidente puede convocarlos. ¿Querrá?

NOTAS EN REMOLINO

La titular de Economía Tatiana Clouthier ha demostrado que, por ahora, en todo el gabinete es quien tiene la cabeza bien fría. Cuando le preguntaron sobre eventual candidatura presidencial, dio: “yo no juego a la fantasía, me gusta jugar mucho al presente, porque es lo único que tengo” …. El Presidente López Obrador negó que en el presupuesto de 2022 se pretenda desaparecer la partida que financia el programa que beneficia a 4 millones de niños… ¿En serio? ¿Por Radio Bemba dirá el pueblo quien será su aspirante presidencial favotiro?... El senador Alejandro Armenta, de Morena, claro, revive otra vez el tema de regular las comisiones bancarias. No entiende como funciona el acuerdo que ha mantenido estables las tasas que pagan los deudores de las instituciones financieras… Seguro que la excelente actriz mexicana Arcelia Ramírez recibirá un premio en festival de Cannes por su rol en la película “La Civil”. Aquí debiéramos registrar que es un caso real de la madre de una desaparecida que, tras de años de lucha y encarcelar a quienes los culpables, fue asesinada. Ese es el vergonzoso retrato del México real de hoy…