El Gobierno de México anunció como parte de su estrategia de recuperación económica dos millones de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. Un millón a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y un millón a través de la Secretaría de Economía. Bajo los esquemas anunciados para su asignación, parece que no sólo serán insuficientes sino también tendrán muchos sesgos en su asignación.

Para contextualizar dichos créditos y sus posibles efectos en la recuperación de las empresas a las cuales serán dirigidos, analizo brevemente la cobertura, los beneficiarios y los salarios mínimos, sin considerar otros rubros como rentas, pagos de servicios, etc. Cabe recordar, que el salario mínimo mensual aproximado en México es de 3,746 pesos (en la frontera norte es de 5,641). Sin embargo, la carga presupuestal para una empresa es mayor por el pago de impuestos, prestaciones y obligaciones como IMSS, Infonavit, ISR, ISN, aguinaldo, utilidades, etc.

Si bien los créditos del IMSS son de 25,000 pesos, tomando en cuenta los costos de los salarios, alcanzará para cubrir pocas necesidades. En el caso de salarios mínimos serán menos de cinco, pero el número de beneficiarios será mucho menor porque depende del salario que ganen. El Presidente comentó en conferencia que los empleados inscritos en el IMSS, en promedio ganan 12,000 pesos al mes.

Adicionalmente Zoé Robledo, titular del IMSS, ha comentado que alrededor de 600,000 empresas son susceptibles de los créditos por no haber reducido plantilla. Pero no se ha aclarado si se otorgará la totalidad del millón de créditos a pesar de que se han identificado menos empresas susceptibles, y de otorgarse, cómo lo harán. Habría que agregar que algunas pequeñas empresas recortaron nómina porque era la única forma de rescatar la mayor parte de su personal o para no cerrar, por lo que necesita el apoyo. Por el contrario, no todas las empresas que mantuvieron su nómina requieren el apoyo.

Por su parte, la Secretaría de Economía asignará un millón de créditos de 25,000 pesos a personas con Pymes o autoempleo que hayan sido registradas en padrones levantados por los “siervos de la nación”. Cuando se levantó el padrón en 2019, había siete millones de solicitudes de tandas para Pymes, por lo que no será suficiente. Sin tomar en cuenta que hay sesgos con el uso del padrón, tan sólo por la fecha en que se realizó. En un año ha podido cambiar la condición de muchas personas y empresas.

Graciela Márquez Colín, secretaria de economía, dijo que 500,000 créditos serán para 80 municipios de áreas metropolitanas de CDMX, Monterrey, Guadalajara y Puebla, probablemente también de Tijuana, 300,000 para 86 municipios del Sur- Sureste y 200,000 para 34 municipios del resto del país. Si la base es el padrón, el criterio de la asignación no está relacionado directamente con la crisis que generó la pandemia del coronavirus.

Habría que entender que el millón de créditos que otorgarán a los empadronados de programas sociales, será sólo en 200 municipios del país, cuando México cuenta con 2,462 municipios. Y según lo explicado, en días anteriores, por el Subsecretario Hugo López-Gatell, 1,485 municipios adolecerán del confinamiento y reducción de la movilidad por las medidas sanitarias hasta el 30 de mayo. Por lo que no parece consistente la medida económica con la medida sanitaria. Habrá empresas, negocios y personas afectadas en mucho más de 200 municipios.

Además, la secretaria Márquez Colín también comentó que han autorizado más de 149,000 créditos, beneficiando al mismo número de negocios, a más de 190,000 empleados y a más de 200,000 dependientes económicos. Para calcular el impacto, la duda surge en si el solicitante es considerado como empleado o dependiente, o no está contabilizado de esta manera.

Si es incluido en alguna de las categorías de beneficiarios anunciadas por Graciela Márquez y dividiéramos en partes iguales el crédito entre todos empleados y dependientes, el apoyo aproximado para cada uno sería de 7,737 pesos. Si no está incluido el solicitante, tendría que adicionarse a los solicitantes, por lo que el apoyo aproximado baja a 5,908 pesos por beneficiario. Lo cual también deja duda sobre la suficiencia de los apoyos.

Evidentemente los créditos son insuficientes por la cantidad y el monto de los mismos, pero también serán deficientes por su asignación en cuanto a cobertura territorial, la necesidad del recurso y la relación vis a vis con los efectos de la pandemia. Habrá que revisar el uso final del crédito y la efectividad de su aplicación. A veces las personas usan el dinero para fines totalmente diferentes a los deseados, por ejemplo para refinanciar deudas y no para consumo, lo que podría hacer que el efecto multiplicador sea diferente a lo explicado por el titular de Gobierno Federal.

Pedro Lichtle es consultor

Twitter: @pedro.lichtle