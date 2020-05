El viernes, Salud a cargo de Jorge Alcocer enmendó por tercera vez el plan de regreso a la normalidad, para que construcción, minería y fabricación automotriz puedan iniciar operaciones desde hoy, ya como actividades esenciales.

Claro que el asunto tiene sus bemoles ya que antes deberán cumplir lineamientos muy específicos que esa dependencia dará a conocer.

En dichas industrias ya hay ciertos protocolos analizados. Le platicaba los que tiene el rubro minero que junto con la subsecretaría de Minas de Economía que comanda Francisco Quiroga se comenzaron a implementar desde marzo.

De hecho, Economía de Graciela Márquez tiene autorizados los ligados a 60 operaciones mineras. Incluso en el tiempo se incorporaron aspectos de lo que a su vez realizó la STPS de Luisa María Alcalde y el IMSS de Zoé Robledo.

Ahora falta que ese esfuerzo sea compatible con las reglas de Salud, aunque no se cree que haya muchas dificultades para poder iniciar esta semana y salvar 370,000 empleos directos.

Pero además le daba cuenta del impacto por 14,600 mdp que ya recibió el fisco por el cierre de las minas durante dos meses y la pérdida de 2,000 mdd en divisas por exportaciones fallidas.

También considere que con la caída de la actividad hay un rebrote de la inseguridad, máxime que las minas por su ubicación son un blanco fácil. El alza de los robos se ha sentido fuerte en algunas entidades como Sonora, Chihuahua y Zacatecas. En algunos casos con estrategias como de cine que perpetran tanto el crimen organizado como bandas convencionales.

El jueves, Camimex que preside Fernando Alanís ya se reunió con la Secretaría de Seguridad. Participó de forma directa Alfonso Durazo para elaborar una estrategia de contención, máxime que se estima que los hurtos se acrecentarán como resultado de una crisis social, secuela del desempleo.

En la revisión donde también participó Quiroga, se acordó el establecer mesas de trabajo para calendarizar el plan de acción y con ello acotar el impacto a esta industria altamente vulnerable, máxime el contenido de lo que produce y transporta. Veremos.

Al asumir Martínez en BMV, Grisi su relevo

En la reunión del grupo de control de la BMV, además de Marcos Martínez se ponderaron otros dos candidatos, también ex presidentes de grupos financieros. Se optó por el de ex Santander dado su expertis y su buena interrelación con muchos actores políticos y financieros, tras de ocupar la representación de ABM en dos ocasiones. Además ya no tenía responsabilidades operativas, lo que va ad hoc para la separación que se busca con la dirección que ocupa José-Oriol Bosch. Hasta ahora no se ha convocado a la asamblea de la BMV para formalizar, pero se cree que será mero trámite porque nadie se opondrá a Martínez Gavica. Eso sí, tendrá que renunciar a su posición como consejero en la bolsa y su lugar como representante de Santander lo asumirá Héctor Grisi.

En trámite 50 amparos vs Sener y vienen más

Así como con la cancelación del NAIM el año pasado, este fin de semana hubo un repudio generalizado de la IP contra Sener de Rocío Nahle y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dado el cambió de reglas que habrá para lo que es el abasto de CFE, esto en perjuicio de la energía renovable y el ambiente. El viernes por la tarde se formalizó el golpe al publicarse en el DOF. Ya de entrada se calcula que hay 50 amparos cocinándose al afectar 28 plantas casi listas y otras 18 en construcción que se ubican en 18 estados y que implican un monto de 6,400 mdd. Pero vendrán más recursos, puesto que también se afectará la rentabilidad de otras plantas privadas que desde hace tiempo ya interactúan con el monopolio estatal que dirige Manuel Bartlett. Así que nuevo golpe a la certidumbre y a la inversión.