Un recurso de las películas de terror es la falsa muerte de la entidad malvada. Jason (Friday the 13th) o Freddy Krueger (A Nightmare on Elm Street) “mueren” en una escena, los héroes respiran aliviados solo para encontrarse escenas adelante con el villano fortalecido. Exactamente esto es lo que ocurre con la Covid-19, no se ha ido y parece regresar con más fuerza.

Sin duda, la noticia a nivel mundial sigue siendo la pandemia, como lo ha sido en los últimos 18 meses, y un análisis de las informaciones parece decirnos que estamos atorados en algunos temas cruciales. En el pasado mes de abril, una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China pareció descartar la idea que la Covid-19 pudo originarse en un laboratorio de Wuhan. La calificó como "altamente improbable".

Sin embargo, el pasado mayo el presidente Biden ordenó a los organismos de inteligencia de su país que investigaran el origen del virus. Ahora, la OMS ha deslizado la teoría de que pudo haberse expandido luego del contacto de un investigador con un murciélago en un laboratorio de Wuhan. En paralelo ha llamado a todos los países para que ayuden a investigar el origen del coronavirus. China se ha negado a una nueva misión en su territorio y ha pedido que esta búsqueda se extienda a otras naciones, en lo que califica como crecientes presiones de Estados Unidos contra su país.

Este, por supuesto, es un tema que interesa más a los científicos y a los políticos que a la población en general. La atención de esta se centra en temas como la agresividad de las nuevas variantes (Delta, Delta plus y Lamda), la tercera dosis de vacuna, las nuevas afectaciones a la economía y a la vida en general y los estragos que el virus puede causar en los menores de edad. De esta porción de la población se había indicado que era más resistente que los adultos mayores o las personas con alguna enfermedad, pero los números de los niños infectados y fallecidos están haciendo que se pregunten las personas ¿cuál es el número tolerable de decesos y afectados de menores?

Hay otros temas controvertidos alrededor de la pandemia: el primero es, sin duda, la obligatoriedad o no de las vacunas. En algunos países, como Francia, hay una gran oposición a lo que consideran una intervención del Estado en las vidas personales. Otro es la posibilidad de la tercera dosis o dosis de refuerzo que en algunas naciones ya se está aplicando o está por aplicarse (Israel, Chile, Estados Unidos, entre ellos). A esto se opone la OMS en gran parte por razones humanitarias: si los países con acceso irrestricto a las vacunas comienzan la aplicación de una tercera vacunación, se limitará su uso a aquellos con escasez de la medicina. Entreverado con esto, la Organización se ha quejado de que algunos laboratorios han elevado sus precios. Estos contestan, con mucho de razón, que las materias primas no son infinitas y que han elevado sus costos. Por supuesto, ninguna farmacéutica ha aceptado hacer públicas sus patentes, como lo han solicitado gobiernos tan distintos como el chino y el norteamericano.

Otra gran controversia, no solo en nuestro país, es el del regreso a clases presenciales. Algunos estados de la Unión Americana se han visto obligados a regresar a las clases virtuales luego del crecimiento de los contagios. En México la discusión está al rojo vivo y se verá en la primera semana cuántos padres envían a sus hijos a la escuela. En China, los flujos de contagio se tienen bien ubicados. Se sabe quién, dónde y cuándo. Esto ayuda mucho a controlar la expansión de la pandemia, pero en países con un menor o nulo seguimiento, como México, no hay mapas que nos permita decir que la gente se contagia en el transporte público, en restaurantes, haciendo trámites o en reuniones familiares. Tal vez en todos estos lugares y en otros.

Según la Johns Hopkins se han contagiado 205.6 millones de personas y han muerto poco más de 4.3 millones. La OMS asegura que, en las últimas semanas, los contagios parecen estabilizarse, pero ahora la institución obra con cautela a medida que el entusiasmo por el poder de las vacunas parece disminuir. Se han aplicado hasta el momento, dice la misma fuente, cuatro mil 602 millones de dosis, de los 10 mil millones que calcula la OMS que hacen falta para inocular al 70% de la población mundial. Es decir, no vamos ni a la mitad. En la última semana, países como Estados Unidos, Irán y México han visto un aumento en los contagios. En Rusia, Estados Unidos y nuestro país también han crecido el número de fallecimientos.

En estas condiciones, es imposible que la enfermedad no se politice, como ingenuamente pide la OMS. Al contrario, hay que politizar las acciones de los gobiernos y señalar cuando mienten, omiten, subestiman o, como en el caso del nuestro, simplemente tratan de ignorar la pandemia, como si fuera una pesadilla en la calle del infierno.