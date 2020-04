Como otros gobiernos, el gobierno de México llegó al punto donde se entrecruza la emergencia sanitaria por el Covid 19 y las exigencias económicas que desde Washington urgen a reactivar las cadenas productivas, esenciales en el T-MEC.

Urgencia reflejada en la caída de 4.8 en el PIB de Estados Unidos, a causa de la parálisis por la pandemia, caída que amenaza con una recesión que sería letal para la Casa Blanca, a seis meses de las elecciones presidenciales de 2020.

Tal circunstancia la aprovechan en Palacio Nacional para salir de la trampa política en que los metió la contingencia sanitaria, la cual ya empieza tener costos inaceptables. Ergo, empieza el repliegue de la contingencia sanitaria.

SAT: insuficientes medidas en las aduanas

Discutido con la gente de Palacio Nacional el diagnóstico que sobre la Dirección General de Aduanas dejó Ricardo Ahued, la titular del Sistema de Administración Tributaria Raquel Buenrostro dictó medidas para apuntalar a Horacio Duarte.

Como se dijo en este espacio, Aduanas tiene viejos y añejos problemas de corrupción, a los cuales se suman los nuevos sistemas de transporte que exigen inversiones cuantiosas en tecnología, además de hacer inaceptables los recortes salariales.

Descubrirán que cumplir, Horacio Duarte necesita que la Dirección General de Aduanas sea isla administrativa, sin las restricciones impuestas a otras dependencias. Si no, tendrían que traer a Hércules a limpiar los mitológicos establos.

Congreso: vientos electorales y flexibilidad

La decisión de mandar al Congreso la iniciativa que amplía, expanda exponencialmente las facultades presidenciales para manejar el presupuesto federal, es, afirma Mario Delgado para darle flexibilidad en la emergencia sanitaria.

El coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, en obligada coordinación con el líder de la mayoría morenista en el Senado Ricardo Monreal debe lograr la aprobación de la iniciativa para la próxima semana.

La urgencia no es por la crisis sanitaria, pues el Consejo General de Salubridad da facultades hasta para cerrar fronteras entre Estados o aislar ciudades. No, la urgencia es, como dijo ayer el Presidente, porque ya soplan vientos electorales en el ambiente.

NOTAS EN REMOLINO

Pocos se sorprendieron por el descolón presidencial a Porfirio Muños Ledo. No olvidemos que, muy respetuosamente, hace 20 años a Cuauhtémoc Cárdenas se le envió a donde es el llanto y el rechinar de dientes... Una pena el papelón de Gustavo de Hoyos por la fugaz vocería de Javier Lozano. Una pena por la Coparmex desde donde lucharon Manuel J. Clouthier y Carlos Abascal, para citar sólo dos ejemplos... Una efeméride interesante. Ayer se cumplieron 87 años de la aprobación de la reforma constitucional que prohibió la reelección de los Presidentes de la República... Cuatro diarias conferencias en Palacio Nacional podrían correr el riesgo de que luego ya la gente oiga, pero no escuche... El acceso a beneficios solo a quienes fueron censaros por “los servidores de la Nación”, de alguna manera, recuerda al ranchero norteño que acompañó a sus hijas a un baile. Cuando se retiraban dijo: “señores, el que bailó, bailó, el que no, pues no” ...