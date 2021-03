Aquí estoy ante la hoja en blanco, un escritor, cuyo nombre no recuerdo comparó la página en blanco con ‘el desierto atemorizador’. ¡Qué buen símil¡ Sobre todo cuando, como hoy es mi caso, uno se dispone a caminar en el desierto sin zapatos. Porque me siento descalzo, en la arena caliente, al saber, que el pasado jueves, nuestro país superó las 200,000 muertes por coronavirus. Hace un año y 12 días, el 18 de marzo del 2020, México reportó la primera víctima mortal de la terrible pandemia. Para esa fecha el número de casos de Covid-19 en nuestro país era de 118. Hoy los contagiados suman 2.2 millones. También en un día como hoy pero del 2020 todos los supermercados se quedaron sin papel higiénico.

Hoy, somos el tercer país del mundo en número de muertos por Covid-19, sólo superados por Estados Unidos y Brasil y el nivel de nuestro estrés es más alto de lo normal. Según una nota firmada por la periodista española Isabel Gallardo Ponce, el estrés es innato en el ser humano. Sin él no sobreviviríamos. Desde que el hombre es hombre el estrés le ha advertido del peligro y le ha permitido hacerle frente. En el mismo reportaje el doctor Víctor Pérez Sola, director del Servicio de Salud Mental del Hospital del Mar en Barcelona, explica que “cuando el estrés sobrepasa un umbral en vez de aumentar las capacidades que tenemos para superar las adversidades, nos bloqueamos”. Un paliativo del estrés en exceso es el buen humor. La risa. Para este redactor que en el último año y a consecuencia del Covid-19 ha perdido amigas y amigos entrañables y una hermana, refugiarse en el humor ha sido difícil —como empezar lo que usted lee— pero saludable. Me he dado cuenta que nadie dice las y los contagiados. Lo que prueba que cuando las cosas se ponen difíciles nadie dice estupideces. Otra cosa que he podido comprobar es que nunca antes algo de origen chino ha durado tanto. Pero también considero la posibilidad que el coronavirus existente en México provenga de la cepa británica que si dura tanto como la reina Isabel estamos jodidos.

Regreso con el médico Pérez Sola que nos hace saber que “cuando se superan los niveles saludables de estrés aparece la ansiedad y ese exceso lleva al bloqueo que afectaría el rendimiento intelectual cognitivo y puede relacionarse con la enfermedad mental”. Por eso es muy importante saber los planes y las acciones de la ciencia sobre la enfermedad. Científicos mexicanos experimentan con una nueva vacuna creada a partir de los genes de una rana, lo que asegura que si el paciente no se cura hoy, sanará mañana.

El doctor Antonio Cano, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid nos dice que “cuando el ser humano nota una amenaza, la forma de superarla es activando los niveles de estrés que implican toda una serie de sistemas endocrinos y hormonales. La Covid-19 es un estrés universal. Existe una triada de enfermedades mentales que se desarrollan con el estrés: ansiedad, depresión y el uso de sustancias, especialmente el alcohol y la ingesta de alimentos”. De ahí los memes al respecto: El coronavirus se quita con corona-vinus. El doctor me dijo toma Tempra y empecé desde el almuerzo.

Por lo que respecta a la ingesta de alimentos: Un panda come 12 horas diarias. Una persona en cuarentena come como un panda por esos se llama pandemia. Hace tiempo perdí unos kilos desgraciados que encontraron el camino de regreso y trajeron a unos amigos. Mató a su esposo porque le encontró unas fotos con otra mujer que resultó ella cuando era delgada.

Semana Santa

Gilberto, ¿qué piensas hacer en Semana Santa?

Hacer lo que hizo Jesús, desaparecer el viernes y reaparecer el domingo. ¿Y tú?

Hacer lo que hizo Judas: traicionarte.