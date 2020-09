Por más que el presidente López Obrador y su vocero pandémico Hugo López Gatell pregonen y hasta presuman que el manejo que se ha hecho de la pandemia del Covid-19 ha sido acertado y efectivo, las estadísticas revelan lo contrario. Los datos confirman una pésima y errada estrategia para el control de la pandemia. Entre las fallas ya ampliamente conocidas podemos reiterar:

Una subestimación al inicio de la pandemia que llevó a reacciones tardías. No se preparó una estrategia integral de contención. Peor aún, las acciones rezagadas han sido una constante a lo largo de toda la pandemia. Ha habido una reticencia a aprender de las experiencias internacionales. El gobierno se empeñó en darle un manejo político al problema. Por ello, las cifras oficiales de contagios y fallecimientos han sido manipuladas y hasta falseadas. Un subreporte significativo de fallecimientos que resulta del cotejo de las actas de defunción en la Ciudad de México. Esta evidencia la aporta el estudio de Mario Zavala y Laurianne Despeghel en la revista Nexos del 9 de agosto de 2020, que señalan muertes hasta por tres veces más que la cifra oficial. En apoyo al objetivo político, priorizaron una mala política de comunicación por encima de un enfoque técnico-sanitario. Simularon ponerla en manos de un técnico cuando en realidad López-Gatell ha hecho politiquería de un asunto nada trivial: la salud pública. Pero además la política de comunicación ha sido frecuentemente ambigua, confusa y basada muchas veces en premisas falsas. No ha habido claridad en la estrategia, pues primero se adoptó al Modelo Centinela de vigilancia epidemiológica para luego desecharlo. Hay ausencia de un plan específico para la identificación, seguimiento y confinamiento de contagiados. Se ha realizado un número bajísimo de pruebas diagnósticas que nos ubican dentro de los dos países en el mundo que menos pruebas han llevado a cabo. A pesar de realizar pocas pruebas, México tiene una gran proporción de pruebas positivas mucho mayor que el resto de los países. Si bien se enfatizó el distanciamiento social (quédate en casa) y el lavado frecuente de manos, la politización del uso del cubrebocas resulta incomprensible, pues se ha comprobado internacionalmente que es una de las medidas preventivas más eficaces. Crearon la falsa expectativa de que anunciando un número importante de disponibilidad de camas hospitalarias la pandemia estaría controlada. Por ello se evitó la saturación de hospitales públicos obstaculizando las admisiones y regresando a muchos contagiados a sus casas. Ello, acompañado de una campaña abierta de sólo acercarse a un hospital en caso “grave”. Eventualmente muchos murieron en sus hogares o inclusive en la calle o sus autos y no fueron contabilizados como fallecimientos por Covid-19. En los hospitales públicos los médicos y trabajadores enfrentaron condiciones laborales precarias por la ausencia de equipo adecuado de protección individual y de protocolos estrictos que han ocasionado que México sea el número uno en el mundo con mayores muertes de personal hospitalario. No haber aprovechado el conocimiento y la experiencia relevante de la comunidad médica en general. El proceso implicaba una curva de aprendizaje en donde se capacitara a doctores no especializados y a técnicos en intubación, entre otras especialidades. Ha habido escasez de medicamentos para atender a los hospitalizados como por ejemplo el Remdivisir. Una reapertura precipitada y desordenada de las actividades económicas.

En una de las últimas encuestas (periódico Reforma 1 de septiembre de 2020), a la pregunta de “¿Aprueba o desaprueba la forma en que López Obrador ha manejado la situación del coronavirus?” el 52% respondió que la aprueba y el 48% que no. Pero este resultado no debe sorprender, ya que el gobierno optó por una política mediática de comunicación donde tenemos a López-Gatell con una presencia diaria reforzada por las declaraciones presidenciales en la mañanera. No obstante, en la misma encuesta, el 66% opina que el gobierno no tiene bajo control la situación del coronavirus (34% piensa que sí).

Uno de los sitios de internet que mejor información reporta sobre la situación del Covid-19 es https://www.worldometers.info/coronavirus/. Contiene tablas y cuadros mundiales, así como en forma individual para todos los países. Dentro de ese cúmulo de datos, se observa que la tasa de fallecimientos a nivel mundial es hoy de 3.3% mientras que la de México es de las tres más elevadas internacionalmente con casi 11%. Pero para mostrar un contraste significativo entre la tendencia mundial y la de México en lo que respecta a la tasa de recuperación de casos contagiados y de fallecimientos, se reproducen a continuación dos gráficas del mencionado sitio de internet.

La gráfica 1 es a nivel mundial. Las dos líneas representan respectivamente, a los recuperados y a las muertes acumulativas en relación con el acumulado de número de casos cerrados. La línea superior es la tasa de recuperación, es decir los infectados que superaron el coronavirus mientras que la inferior es la tasa de fallecimientos. Ambas son casi perfectamente simétricas. Al inicio de la pandemia se observa una tasa de recuperación rápidamente ascendente que alcanza un pico a fines de marzo. Pero luego desciende sostenidamente hasta fines de abril. Probablemente ello se debe al fuerte aumento de casos y a la lenta adaptación a ello del sistema de salud en términos de camas disponibles, equipo y personal médico. Pero después de ese punto la tasa comienza a subir de manera sostenida y se estabiliza en los dos últimos meses a una tasa elevada: de 95.5% al cinco de septiembre. Ahora bien, la tasa de muertes de la línea inferior sigue la tendencia contraria: al iniciar la pandemia cae, lo que denota el mejor escenario complementario de una tasa de recuperación en aumento y la de muertes en descenso. Ello es congruente con la fase de inicio relativamente lenta de los contagios. Después de alcanzar su punto más bajo a fines de marzo, aumenta hasta un pico a fines de abril. A partir de ese punto cae sostenidamente para estabilizarse el cinco de septiembre en 4.5 por ciento.

Gráfica 1.- El mundo: Tasas de recuperación y de fallecimientos

(Recuperados y muertes acumulativas en relación con el acumulado de número de casos cerrados)

La gráfica 2 son las mismas tasas para el caso de México. El contraste es marcado.

Gráfica 2.- México: Tasas de recuperación y de fallecimientos

(Recuperados y muertes acumulativas en relación con el acumulado de número de casos cerrados)

Igualmente, la línea superior es la tasa de recuperación y la inferior la tasa de fallecimientos. Lo primero que sobresale comparado con la gráfica 1 es el desorden y asimetría de la evolución de las dos tasas durante febrero-abril: Subidas y bajadas abruptas en ambas tasas. Después, en las dos se identifican dos periodos de relativa estabilidad: fines de abril a fin de junio donde permanecen prácticamente constantes y a partir de junio hasta hoy con una muy leve pendiente. Ambas parecen haberse “estacionado”: al cinco de septiembre los recuperados en 86.6% y fallecimientos a una tasa alta de 13.4%. La tendencia de la tasa de recuperados puede denotar un cierto aprendizaje y adaptación del sistema de salud y la llegada paulatina de China de equipo de intubación para que se superen más casos. Asimismo, porque ya se hospitalizan a más pacientes en las etapas tempranas de la enfermedad que antes. Pero los esfuerzos no son suficientes para hacer caer la tasa de fallecidos. Esa es realmente la tragedia de la pandemia en nuestro país. Evidentemente lo deseable es que México tuviese en las dos tasas un patrón similar a la tendencia mundial.

De las dos gráficas se desprende la importancia de tener una infraestructura hospitalaria con médicos especializados que aprendan rápidamente sobre la marcha de la pandemia, como sería en el tipo de tratamientos que resulten más efectivos para la recuperación de los pacientes (incluida la comorbilidad) y evitar que lleguen a la fase de intubación. Además, se requiere corregir mucho de lo que se mencionó al inicio de este artículo. La incertidumbre sobre un rebrote o una nueva pandemia en el futuro hace imperativo que el gobierno aprenda de esta experiencia para un mejor manejo futuro de la salud pública bajo condiciones de emergencia.

