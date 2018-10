El pasado 20 de septiembre fui invitado a participar en el 3er Encuentro de Líderes Socialmente Responsables celebrado por Conference Management. Tercera edición y tercer año que recibo el honor de estar entre los oradores, esta vez como fundador del nuevo medio Valor Compartido. El pánel en el que participé junto a buenos amigos como Katy Rodríguez de Marsh & McLennan y Gustavo Pérez, de Restaurantes Toks, fue bastante temprano. No siempre uno tiene la disponibilidad de quedarse hasta el final, pero esta vez había una conferencia que no me quería perder.

A un día de conmemorar al aniversario del 19-S, este encuentro escogió a una oradora especial, Gwenaelle Gerard, buena amiga y directora general de ResponSable, empresa que en aquella fatídica fecha tenía sus oficinas en Álvaro Obregón 286, uno de los puntos negros de aquel sismo en la CDMX. No me voy a detener a contar los detalles sobre lo que pasó en aquellos segundos del temblor y las horas posteriores, si me detengo en esta columna a nombrar este hecho es para hablar de los aprendizajes que nos compartió Gwen en su plática.

“Cosechas lo que siembras” titulaba en letras grandes la presentación que se proyectaba en el auditorio de la Escuela Bancaria y Comercial. Ese fue el eje que siguió la oradora para exponer cómo en un primer momento y en la conmoción se planteó dejar todo atrás y abandonar el proyecto de agencia en responsabilidad social que desarrolló durante tantos años en México.

Sin embargo, pronto se dio el apapacho de personas que de una u otra manera habían tenido relación con su empresa: clientes, proveedores, colaboradores y sí, también competidores. Todos se unieron para apoyar con lo que pudieron, pero que significó mucho para que la empresa se recuperara y continuara operando en la medida que le ha sido posible.

Gwenaelle reconoció que esta ayuda respondió a la responsabilidad social con la que el negocio se manejó desde su creación y que se sumó a un círculo virtuoso formado por otras tantas empresas, emprendedores y organizaciones que operan con valores. Escuchando su exposición, a muchos de los asistentes nos quedó claro que hacer negocios con RSE puede significar la primera acción de resiliencia ante un evento adverso para la empresa, por muy pequeña o grande que sea, y en el ejemplo de ResponSable vimos cómo esto tuvo lugar.

En unos tiempos en los que la responsabilidad social todavía anda en busca de su business case que haga que los directivos y los ejecutivos la tomen más en serio, este caso bien puede servir para remover conciencias empresariales.

El testimonio de Gwenaelle está recogido en Con el puño en alto. Respuesta de la RSE ante los sismos, el primer documental sobre los sismos del 2017 desde la perspectiva de la respuesta que tuvieron empresas y organizaciones que se sumaron a la ejemplar actuación de los ciudadanos de México con el que Valor Compartido quiere iniciar su nueva andadura.

Director general de Valor Compartido.

Twitter: @JaviMestre