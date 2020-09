Trascendió que el fabricante mexicano de vidrio Vitro ha convocado a sus accionistas a una asamblea extraordinaria, la cual se celebrará este 22 de septiembre, para proponerles la fusión por vía de incorporación, de algunas de sus unidades de negocio.

Vitro, con sede en Monterrey, dijo que la operación contempla a sus subsidiarias Vitro Automotriz, Distribuidora Álcali, Vidriera Los Reyes y Vidriera Monterrey, así como a la empresa VAU.

A principios de junio, la compañía anunció el cierre definitivo de dos fábricas en Estados Unidos, debido a los efectos de la pandemia de Covid-19.

El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), el mercado global de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sigue sumando a nuevas empresas internacionales como opciones para invertir.

Apenas este viernes se listó Foot Locker, firma estadounidense de ropa y calzado deportivo, y ahora arriba una nueva emisora, se trata de Capcom, una empresa de videojuegos que cotiza en la Bolsa de Tokio.

Entre las entregas exitosas de esta empresa japonesa están la saga Street Fighter y Monster Hunter, además de Resident Evil y la Leyenda de Zelda.

En este mercado, los inversionistas mexicanos pueden comprar acciones de empresas que están listadas en otras bolsas del mundo.

A la fecha el número de compañías y fondos cotizados, mejor conocidos como ETF’s ya se acerca a los 2,400 valores.

Se han desarrollado las primeras semanas de clases del nuevo ciclo escolar de manera remota en México. La adaptación de alumnos, padres y maestros a la nueva normalidad educativa puede resultar en estrés, ansiedad, frustración y conflictos, que, de no canalizarse adecuadamente, resultan en violencia física o psicológica, y un obstáculo que limita y contamina el éxito de cada involucrado en el proceso.

Paola Rubio, psicopedagoga y especialista en inteligencia emocional recomienda aceptar la realidad como es, es decir, un ejemplo, es aceptar que se pueden presentar sucesos como fallas técnicas con el Internet y perder el control no será la solución. Es recomendable inhalar profundo por la nariz durante cinco segundos y exhalar por la boca durante cinco segundos más al tiempo que su mente repite: inhalo paz, exhalo serenidad. Después de hacerlo cinco veces experimentará mayor tranquilidad y lucidez, dice la terapeuta.

Rubio destaca practicar la paciencia, empatía y compasión, y pensar que todos hacen lo mejor que pueden con los recursos internos y externos que tienen. La especialista también recomienda priorizar el aprendizaje emocional sobre el académico, esto es, que los niños aprendan sobre comprensión, empatía, solución de problemas y manejo de sus propias emociones.

La clave está en el ejemplo. Ellos repetirán lo que usted haga. Si ante la frustración golpea con fuerza en la mesa, o reconoce su emoción y se compromete a transformarla, ellos harán lo mismo. Aproveche este tiempo para dejarles ver lo mejor de usted, finalizó la terapeuta.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) indicó que su subsidiaria MBJ Airports firmó un contrato de crédito con The Bank of Nova Scotia Jamaica y The Bank of Nova Scotia.

El monto total del crédito asciende a 60 millones de dólares, los cuales, serán destinados para financiar el programa de inversiones de capital, así como para usos corporativos generales.

Nestlé ha aumentado al 87% la proporción de empaques reciclables o reutilizables de sus productos, avanzando hacia su objetivo de 100% para 2025, y el lunes ofreció ejemplos de innovación para reducir los residuos.

El gigante es acusado regularmente por grupos ambientalistas como Greenpeace de ser uno de los principales contaminantes de plástico.

Nestlé se ha comprometido a reducir su uso de nuevos plásticos en un tercio para 2025 y gastar hasta 2,000 millones de francos suizos (2,190 millones de dólares) para impulsar la utilización de plásticos reciclados.