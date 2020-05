Cuando en enero de este año los noticieros internacionales se comenzaron a inundar de reportajes sobre una nueva enfermedad que estaba obligando a las personas a no salir de casa, nadie se imaginó que en un par de meses el mundo entero se vería forzado a tomar una nueva dirección. La propagación mundial del Covid-19 impuso sus propias reglas en el ámbito social y económico, con más de 183 países afectados y pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto a la baja en distintas regiones.

Es una realidad que los mercados alrededor del mundo se están viendo afectados. Para muestra, tan solo en Latinoamérica se prevé una caída del PIB de -3.8% para este año, de acuerdo a un informe realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado en marzo. El impacto en las entidades financieras, sin lugar a dudas, ha sido transversal, pero a lo largo de la historia se ha podido ver que ante momentos de incertidumbre y de transformaciones irremediables, hay siempre dos caras de la moneda, donde una muestra los desafíos no previstos y la otra abre la puerta a nuevas y antes ignoradas oportunidades.

Como en otras industrias, el sector de la banca se enfrenta a un panorama desafiante que exige, por un lado, acelerar su adaptación a nuevos canales y vías de operación, y por el otro, generar un plan de acción lo suficientemente innovador para que logre superar los retos de la situación económica global. Es por esta razón que me gustaría resaltar las áreas en las que, a pesar de las evidentes amenazas del cambio, también hay un notable número de oportunidades.

La producción industrial se ha tenido que ajustar como consecuencia de la alteración de los patrones de consumo de la población mundial, provocando la transformación de las necesidades financieras de los clientes. Para el sector bancario esto brinda la oportunidad de desarrollar servicios con valor añadido para aquellos que tengan riesgo de liquidez, mediante soluciones digitales que les permitan a los usuarios analizar su nivel de solvencia partiendo de acciones comerciales proactivas. Por otro lado, ahora más que nunca, los comercios tienen una mayor necesidad de trasladar sus negocios de lo físico a lo digital, por lo que la banca tiene una ventana para amplificar las funcionalidades de sus plataformas digitales para vincularse con los e-commerce y los negocios end to end.

Durante los meses de resguardo por la contingencia, es muy probable que se comience a normalizar la operación en línea para aquellos clientes que no estaban acostumbrados a utilizar los canales digitales de las distintas entidades financieras. Estas podrían llevar a cabo un análisis de las acciones operativas que han tenido un incremento sustancial y analizar aquellas que aún no estén digitalizadas, para desarrollar acciones que refuercen su correcto funcionamiento.

En cuanto a la gestión de cartera y los modelos de riesgo, la identificación temprana de clientes en mora se podría llevar a cabo con una microsegmentación a través de la que se les pueda ofrecer una restructuración de crédito. En este sentido, es necesario analizar las nuevas variables derivadas del entorno actual y evaluar los modelos de concesión que influyen en el riesgo de los créditos.

Una forma de mitigar el impacto económico será a través de iniciativas de flexibilidad financiera, donde definir un modelo de ingresos objetivo mixto, que incluya ingresos de servicios financieros y no financieros para diversificar el riesgo, podría ser una alternativa.

Una vez pasado el periodo de crisis, será de gran relevancia localizar cuáles fueron las mejores prácticas que surgieron para llevar a un siguiente nivel el plan de continuidad del negocio, involucrando a todas las áreas que se mantuvieron activas durante la emergencia sanitaria.

Queda claro que este nuevo escenario supone mayor presión sobre la ya complicada agenda de los ejecutivos de las entidades financieras. No obstante, y aunque la prioridad para toda entidad es estabilizar la operativa y asegurar la prestación de servicios, a partir de ahora el reto de las entidades financieras será convertir los impactos en crecimiento y transformación digital.

Luis Olmedo es Head of Banking Strategic Value at Everis Americas