Es una realidad que con el resultado de la elección presidencial, y el hecho de que sin la figura de Andrés Manuel López Obrador no la habría ganado Morena, le entregaron al próximo presidente el control absoluto del Ejecutivo y del Legislativo. Por eso no es un hecho menor que el coordinador de la mayoría morenista en el Senado, Ricardo Monreal, haya emprendido una campaña contra el Poder Judicial de la Federación, con el siempre conveniente pretexto de “prevenir la corrupción”. Si el Senado aprueba la “legislación” propuesta por el senador Monreal, a la llegada del nuevo gobierno se habrá dado un paso trascendental: el control de todos los poderes de la Federación por el Ejecutivo federal.

Impredecible, la política petrolera

En las giras del fin de semana, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el objetivo de construir una refinería y de, a mediano plazo, ya no exportar crudo, lo cual está en consonancia con las promesas de campaña. De alguna manera, la designada secretaria de Energía, Rocío Nahle, lo había dicho, pero lo que no se ha explicado es qué se hará con el crudo que extraigan los consorcios extranjeros que ganaron licitaciones petroleras. No sabemos si en sus contratos, los cuales, salvo probadas irregularidades, el próximo gobierno está obligado a respetar, contemplan la no exportación. Si no, se inyecta un ingrediente de incertidumbre a cuantiosas inversiones.

¿Aún vive el sistema anticorrupción?

Algunas de las organizaciones no gubernamentales, que tan activas y enérgicas fueron, consiguieron que el gobierno peñista aceptara sus recomendaciones para integrar un sistema nacional anticorrupción, el cual, obviamente, sería supervisado por un comité de ONG. Se avanzó hasta integrar el comité ciudadano, rector del sistema, pero los intereses políticos electorales lo retrasaron, por las disputas entre partidos por la designación de algunos funcionarios del SNA, como el fiscal general. En más de tres meses ninguna ONG intenta empujar para que se integre plenamente el sistema anticorrupción. Quizá porque están muy ocupadas en hacer público que ya rompieron con el actual gobierno y buscan, digamos, tender puentes con el próximo.

NOTAS EN REMOLINO

Ya aclaró el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que las designaciones de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa serán “institucionales”... Ayer que se dio a conocer la pregunta para la morenista consulta sobre la obra del nuevo aeropuerto, de gira el presidente Enrique Peña Nieto declaró que México se merece un aeropuerto moderno... En Tamaulipas estuvo el designado secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Por respeto a las víctimas, dijo que la reunión del foro de la pacificación en la capital tamaulipeca será privada... Por cierto, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que ya prepara el listado de los presos que serán amnistiados... El CEN del PRI —sí, aún existe—, anunció la convocatoria para elegir al secretario general que acompañe a navegar, otra vez, en el mar de la orfandad partidista a la dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu... Siendo, como es, un patrimonio histórico y un símbolo nacional el Ángel de la Independencia, no se entiende que las dependencias del gobierno federal y capitalino no asuman la responsabilidad de determinar la extensión de los daños sufridos en su estructura y nadie asuma la responsabilidad de repararlo...

