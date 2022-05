El Presidente de la República ha hecho un llamado a los empresarios para que hagan un esfuerzo por detener la subida de precios de los productos básicos y con ello ayudar a frenar la inflación. Los orígenes de esta inflación que estamos experimentando ha sido provocada por choques externos ya que los déficits públicos se han mantenido bajo control y la expansión monetaria ha sido moderada.

La subida de precios de los energéticos y otras materias primas de por sí solos no son inflacionarios, ya que si no aumenta la cantidad de dinero, la misma cantidad de bienes no podría ser vendida a mayores precios, solo puede haber inflación generalizada si el Banco de México, para evitar una recesión, aumenta la cantidad de dinero y permite que los precios suban. Para no generar una recesión por la subida de precios de los energéticos, materias primas y alimentos el Banco de México tiene que aceptar una mayor inflación y proveer de mayor cantidad de circulante.

El problema ocurre cuando los agentes económicos incorporan en sus expectativas esta subida de precios y los proyectan hacia futuro, estas expectativas inmediatamente se ven reflejadas en las negociaciones salariales y en la subida de precios de los demás bienes y servicios. Si no se detiene esta espiral, entonces se desata la inflación.

Una forma de detener el proceso inflacionario es precisamente modificando las expectativas y esto se puede lograr con la ayuda de empresarios y principales cadenas de autoservicio. Al coordinarse estos agentes privados con el gobierno para no elevar los precios en lo posible, se reducen las expectativas inflacionarias y logran con ello que sea más fácil reducir la inflación. Esta es la lógica detrás de las acciones del Gobierno Federal.

Esta fue la política seguida por Miguel de la Madrid con los llamados “pactos” durante la década de los ochenta. No se trata pues de establecer controles de precios sino de reducir las expectativas inflacionarias y con ello apagar la inflación.

*José Antonio Romero Tellaeche es director general del CIDE.