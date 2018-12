El poder del gigante asiático China en la economía mundial se refleja no sólo en sus relaciones de mercado o capacidad de producción, sino también en la manera de alimentarse de sus habitantes.

Shanghai es una megalópolis del siglo XXI con más de 30 millones de habitantes. Representa uno de los centros culturales y económicos de Asia, y entre su población se cuenta a extranjeros residentes en la ciudad procedentes de todos los rincones del mundo. Que una ciudad de esta magnitud funcione en el día a día implica el despliegue de grandes recursos para satisfacer las necesidades de transporte, salubridad y alimentación de un gran número de habitantes y, en este momento, impera el hacerlo de manera sostenible. La ciudad conjuga oriente y occidente, no sólo en sus muestras arquitectónicas, sino en sus usos y costumbres. Sin embargo, esta dualidad cultural y el desarrollo económico, como sucede en todas las latitudes del mundo, no son accesibles a todas las personas de la misma manera.

Una de las grandes interrogantes y desafíos de este siglo es cómo hacer que la alimentación de las ciudades (la producción, la distribución, el abastecimiento y el consumo) sea sostenible y llegue al mayor número de habitantes en la ciudad. A este respecto, el crecimiento económico y la densidad de población de la ciudad han tenido sus consecuencias.

Shanghai es una de las sedes de la famosa guía Michelin de Francia. A diferencia de países como Singapur, donde los lugares que aparecen en la guía son lugares de comida popular, los restaurantes galardonados en la guía son de alta gama. Muchos de ellos ofrecen una cocina que mezcla la inspiración asiática con técnicas e ingredientes occidentales. El restaurante más célebre y de mayor tendencia combina técnicas de cocina molecular con técnicas tradicionales, y ofrece el menú en un ambiente controlado para dar experiencias sensoriales más allá de los sabores (olor, colores y sonidos controlados). Para los especialistas en crítica gastronómica, Shanghai es el lugar que hay que voltear a ver cada año.

Sin embargo, estos lugares definitivamente no son frecuentados por el grueso de la población. A pesar del cosmopolitismo de la ciudad, los habitantes se resisten a hablar otro idioma que no sea chino. Los lugares mayormente frecuentados por la población ofrecen gastronomía china típica. Y, hoy en día, la población de la ciudad que cuenta con menos recursos está viviendo los efectos de la gentrificación. Poco a poco, zonas de la ciudad que antes constituían mercados de comida populares se han ido cerrando y se han sustituido por centros comerciales exclusivos de comida preparada. Las personas con menores recursos han tenido que desplazarse a las afueras de la ciudad, en busca de menores costos de vivienda. Esto ha hecho una reconfiguración paulatina de los espacios, no solamente de aquellos para vivir, sino también de los lugares donde se abastecen y se consumen los alimentos de la clase trabajadora.

Shanghai es sin duda una capital cosmopolita. Pero el cosmopolitismo siempre esconde debajo de una sábana todos aquellos retos y desafíos urbanos que representa una megalópolis para la vida cotidiana de sus habitantes. El crecimiento económico implica también estos retos. El que se plantea por todos lados es que el crecimiento llegue a todos los habitantes de la ciudad. En los próximos años veremos cómo estos contrastes en la alimentación de la ciudad se acentúan o, por el contrario, cómo encuentran manifestaciones que coexistan en el mismo espacio urbano.