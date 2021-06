El hecho de que el gobierno y el partido en el poder, Morena, no alcanzaran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, alentó en muchos la esperanza de que la contrarreforma energética, costaría más trabajo y que, al menos durante un tiempo, le sería muy difícil avanzar en ese propósito.

Hay que decir, que quienes alimentaron tal optimismo, fallaron. El gobierno mexicano sigue aplicando todos los medios a su alcance para lograr lo que desde su perspectiva implica el fortalecimiento de las dos empresas energéticas del país: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Otra vez, el gobierno mexicano a través de modificaciones administrativas busca beneficiarlas, en clara violación de la Constitución.

La intención es que ninguno de los competidores privados de Pemex pueda importar o exportar hidrocarburos desde un lugar distinto al autorizado. Los únicos que podrán hacerlo, obviamente, serán Pemex y la CFE.

El camino que está siguiendo el gobierno lopezobradorista para lograr ese propósito es el administrativo: modificaciones de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Con ellas, afectará a los inversionistas privados.

De facto las empresas privadas verán limitadas las autorizaciones o prórrogas para contar con un Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para la entrada o salida de hidrocarburos.

Desde el punto de vista de la Coparmex, que encabeza José Medina Mora las modificaciones a las reglas generales de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de junio, violan los principios constitucionales que protegen la igualdad entre ciudadanos, la libre concurrencia y la libre empresa.

La medida otorgará un beneficio exclusivo e indebido a Pemex y a la CFE, frente a otras empresas, pues serán los únicos que podrán importar y exportar en lugares distintos a los recintos fiscales.

Esta disposición, viola el principio de igualdad que debe regir entre las empresas participantes del sector energético.

Además generará un impacto negativo en el suministro del combustible a los usuarios y usuarios finales que se abastecen a través de proveedores distintos a los que administra el Estado.

El sindicato patronal advierte que con esta acción, la autoridad restringe la operación de las terminales marítimas privadas de almacenamiento de petrolíferos y limita a las empresas privadas que importan combustibles de opciones de almacenamiento, la posibilidad de contar con puntos de internación y la diversidad de suministro para los usuarios finales, afectando la seguridad energética del país.

La nueva disposición representa una violación a la jerarquía normativa, porque restringe lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Aduanera. Esta nueva intentona administrativa busca obstaculizar a los inversionistas privados.

O como le gusta decir al gobierno, se trata de una medida adicional para “fortalecer” a Pemex y la CFE, aunque se violen reglamentos, leyes y la propia Constitución.

Atisbos

RELEVO.- Salió del gabinete Irma Eréndira Sandoval. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su relevo a través de un video, en el que fue presentado Roberto Salcedo Aquino, como nuevo secretario de la Función Pública. El Jefe del Ejecutivo no dijo específicamente por qué releva a Sandoval. Sólo mencionó que se realizará una reforma administrativa. El gesto presidencial serio fue evidente a pesar de las palabras de cortesía. La lucha contra la corrupción, una de las principales banderas del gobierno lopezobradorista no registra avances notables. La hoja de servicios de la funcionaria saliente, no incluye peces gordos del pasado ni actuales.

AMPARO.- Por la vía del amparo la empresa italiana Enel Green Power México derrotó a la CFE. Derrumbó las modificaciones de contratos que pretendía la empresa estatal para obligar a que le compren a CFE la energía sin subastas de por medio. La empresa que tiene el récord de entrega de la energía más barata en México logró la suspensión y ahora la CFE está en apuros para la construcción de seis plantas de ciclo combinado, refiere el experto en energía, Víctor Ramírez.

